Hangar 13 ha abbandonato i mondi aperti in Mafia: The Old Country a causa di Mafia 3

Mentre le avventure sandbox open-world potrebbero essere ancora di gran moda, molti sviluppatori stanno iniziando a rendersi conto che non molti giocatori hanno le centinaia di ore di tempo libero necessarie per mettere da parte più di un paio di esperienze enormi all'anno. I giochi lineari e più brevi stanno diventando sempre più apprezzati, cosa di cui lo sviluppatore di Mafia: The Old Country Hangar 13 ha preso nota.

Parlando con IGN prima dell'anteprima del gioco, il presidente di Hangar 13 Nick Baynes ha menzionato come lui e il suo team volessero che i giocatori finissero la storia di questo prequel. "Mafia 3, anche se molto buono, è diventato completamente open world, e gli sviluppatori sembrano pensarla allo stesso modo con il senno di poi come hanno fatto i giocatori", ha detto Ryan McCaffrey di IGN. "Semplicemente non si adattava bene a Mafia".

A quanto pare Baynes ha anche suggerito che l'accoglienza positiva del remake dell'originale Mafia ha dato al team il desiderio di riportare il franchise alle sue radici. Qualcosa di realizzato sia nel gameplay che nella storia di Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country uscirà l'8 agosto per PC, Xbox Series X/S e PS5.