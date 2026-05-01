Hannah Waddingham e Ncuti Gatwa condurranno gli ultimi due Saturday Night Live programmi britannici della prima stagione

Il sesto episodio della prima stagione di Saturday Night Live UK sarà sceso domani, con l'attrice Aimee Lou Wood e la musicista Meek come conduttrice e ospite musicale. Ma con altri due episodi previsti per questa 'stagione', come continueremo a chiamarla, con entrambi questi show previsti per il 9 e il 16 maggio, chi è puntato come protagonista come gruppo conduttore/musicista?

Questo è stato ora rivelato e vedrà prima un'icona di Ted Lasso e poi un ex Doctor Who (per coincidenza, entrambi protagonisti anche in Sex Education) accanto a un paio di star emergenti del musical.

Per lo show del 9 maggio, ci aspettiamo che Hannah Waddingham sia la conduttrice e supportata dal musicista Myles Smith, tutto prima che lo show del 16 maggio veda Ncuti Gatwa e la musicista Holly Humberstone unire la squadra.

Guarderete uno dei due episodi, o magari anche quello in arrivo questo weekend?