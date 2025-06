Hans Zimmer anticipa la colonna sonora di Dune: Messiah

HQ

Hans Zimmer e Denis Villeneuve sono pronti a lavorare insieme ancora una volta per realizzareDune: Messiah, il terzo e ultimo film della trilogia di Dune di Villeneuve. Zimmer ha realizzato le colonne sonore di entrambi i precedenti film di Dune e, in una nuova intervista, ha confermato che tornerà per il terzo.

Parlando con Variety sul red carpet della F1, a Zimmer è stato chiesto come stanno andando le cose con Dune: Messiah. Dopo essersi ripreso per un momento per pensare a cosa avrebbe potuto dire, Zimmer ha detto: "Abbiamo qualcosa... Stiamo arrivando... Ma c'è un sacco di deserto davanti a noi".

Quindi, sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la colonna sonora del film, ma il lavoro sul film si sta muovendo. Dune: Messiah uscirà a dicembre 2026, dandoci un po' di tempo per Zimmer, Villeneuve e tutti gli altri coinvolti per spingersi avanti nel deserto.