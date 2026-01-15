Hans Zimmer comporrà la musica per la serie HBO di Harry Potter

HQ

Una delle prime cose di cui la gente iniziò a parlare quando HBO annunciò che avrebbe realizzato una serie TV basata sui libri di Harry Potter fu chi volevano interpretare: Harry, Hermione, Ron e gli altri personaggi amati. Soprattutto perché Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson sono diventati tre degli attori più riconoscibili al mondo dopo aver avuto i ruoli principali negli otto film. Un altro aspetto iconico dei film è la musica. La colonna sonora magica di John Williams ha portato i primi tre film a un altro livello, quindi sarebbe tornato per la serie TV o potrebbero trovare qualcuno allo stesso livello. Beh, ho buone e cattive notizie.

La cattiva notizia è che un comunicato stampa annuncia che John Williams non farà la musica per la serie Harry Potter TV. Fortunatamente, ci viene detto che Hans Zimmer e la sua casa discografica Bleeding Fingers (in particolare Kara Talve e Anže Rozman) sono quelli che lo sostituirebbero.

Per chi non lo sapesse: Zimmer è il compositore leggendario che ha creato la musica brillante in film come Il Re Leone, Gladiatore, Pirati dei Caraibi, Inception, la trilogia di Batman di Christopher Nolan, Madagascar, Sherlock Holmes, Interstellar, Dune e molti altri, quindi le mie aspettative per la serie di Harry Potter sono aumentate parecchio.

Sarà interessante sentire com'è la musica, perché Zimmer ne ha un breve accenno: "La magia è ovunque, spesso appena fuori portata, ma come nel mondo di Harry Potter, bisogna semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora speriamo di avvicinare un po' il pubblico ad essa, onorando al contempo ciò che è venuto prima".