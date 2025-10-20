Hansi Flick commenta i suoi gesti durante l'ultima partita del Barcellona: "Non voglio che mio nipote mi veda fare questo"

HQ

L'FC Barcelona ha ottenuto una vittoria all'ultimo minuto nella Liga contro il Girona sabato scorso, quando Ronald Araújo ha segnato al 94' per salvare il Barça da un'altra battuta d'arresto proprio prima di El Clásico la prossima settimana. Tuttavia, la partita si è conclusa in modo drammatico per l'allenatore Hansi Flick che ha visto due cartellini gialli consecutivi ed è stato espulso, il che significa che salterà la partita di domenica contro il Real Madrid.

Flick ha ricevuto un cartellino giallo dopo aver apparentemente applaudito sarcasticamente dopo non essere stato d'accordo con una decisione dell'arbitro, e quando ha visto e ha protestato ulteriormente, ha lasciato il campo. In una conferenza stampa dopo quella partita, Flick disse che stava applaudendo il suo giocatore Frenkie de Jong, non l'arbitro.

Tre minuti dopo, è esploso di gioia... e ha compiuto due gesti osceni, che potrebbero potenzialmente fargli perdere più partite come sanzione oltre al precedente cartellino rosso. In conferenza stampa, ha detto che i gesti che ha fatto durante la celebrazione non erano contro nessuno, solo una celebrazione.

Lunedì, in un'altra conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Olympiacos, Flick ha ammesso che, dopo essersi visto in TV, non era orgoglioso. "Non mi piace vedermi in televisione, mio nipote mi vede fare questo. Forse ho bisogno di cambiare il mio comportamento", ha detto quando gli è stato chiesto se fosse più nervoso ora a Barcellona.

"Non sono nervosa, non ho le stesse emozioni di prima. Quando ero al Bayern, quando giocavamo contro il Barça, mi dicevano che non sorridevo. Ora ho emozioni diverse e questo club mi ha cambiato. Amo il club e la città. Voglio dare tutto. Vivo per il club."