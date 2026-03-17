Hansi Flick conferma che si ritirerà al Barcellona, ma non dice quando

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Hansi Flick ha rivelato che si ritirerà dal calcio dopo aver lasciato il FC Barcelona. Intende mantenere il suo contratto, che durerà fino al 2027, con il club che sta lavorando a un nuovo accordo fino al 2028, come ha dichiarato il presidente rieletto Joan Laporta martedì (via Marca).

Quando gli è stato chiesto del suo futuro, l'allenatore tedesco ha detto: "Penso sia chiaro che mi piace lavorare qui, ma la cosa più importante per me, cioè come la sento, è la mia indipendenza. Ho una famiglia fantastica e molto supporto, ricevo molto supporto qui a Barcellona, è fantastico. Questo è il football, e cerco di dare il meglio di me stesso alla squadra. Vedremo. C'è tempo. Non sto pensando di andare altrove", ha detto Flick in conferenza stampa prima della partita del Barça di mercoledì, ma è stato chiaro: "Non sto pensando di andare altrove, questo sarà il mio ultimo club, il mio ultimo lavoro, e questo mi rende felice".

Flick ha rifiutato di parlare di più di questioni personali e del suo ruolo e si è concentrato sulla partita di domani contro il Newcastle, rimanendo ottimista riguardo alla vittoria in Champions League.