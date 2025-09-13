Hansi Flick critica l'allenatore spagnolo e conferma che Lamine Yamal non giocherà domani

HQ

Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ha confermato che Lamine Yamal non sarà disponibile per la partita di domenica contro il Valencia. La stella adolescente non ha un grave infortunio, ma ha un po' di dolore nella zona pubica e potrebbe anche saltare la prima partita di Champions League del Barcellona contro il Newcastle giovedì prossimo. Nella conferenza stampa prima della partita, Flick è stato molto critico con l'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente, anche se non lo ha menzionato esplicitamente.

"(Lamine) non sarà disponibile per domani. È un peccato perché ha giocato con la Nazionale con dolore, ha avuto problemi. Ha giocato 79 e 73 minuti in ogni partita, e tra una partita e l'altra non si è allenato", aggiungendo che dimostra che l'allenatore spagnolo "non si preoccupa dei giocatori".

"La nazionale spagnola ha la migliore squadra del mondo e i migliori giocatori in ogni ruolo, sono incredibilmente bravi. Forse dovremmo essere più preoccupati per i giocatori; Questa è una notizia che mi rattrista", ha dichiarato in conferenza stampa.

Ha continuato con il suo disappunto nei confronti di Luis de la Fuente, dicendo che non hanno parlato molto perché il suo spagnolo non è buono e anche l'inglese di De La Fuente non è troppo buono. "Forse è questo il problema. La comunicazione potrebbe essere migliore. Sono stato anche da questa parte, come allenatore, e so come funzionano le cose, so quanto può essere difficile questo lavoro. Ma la comunicazione con il club deve essere buona, ed è sempre stata buona nel mio caso".

Barcellona-Valencia, che si giocherà domenica 14 settembre alle 21:00 CET, 20:00 BST, sarà la prima partita del Barça "in casa", anche se si giocherà allo stadio Johan Cruyff, campo di allenamento del club con meno posti a sedere rispetto a quelli richiesti da LaLiga, che chiuderà un occhio. Parteciperanno solo 8.000 persone.