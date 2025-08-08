Hansi Flick, multato per la sua condotta durante la partita Inter-Barça, riceve una squalifica di una partita

HQ

La UEFA ha annunciato oggi che l'allenatore del Barcellona Hansi Flick e i giocatori Robert Lewandowski e Lamine Yamal sono stati multati venerdì dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina. Di conseguenza, Flick non sarà presente alla prima partita della nuova stagione del Barça, quando la fase di campionato inizierà il mese prossimo.

Flick è stato squalificato per una partita per il suo comportamento nel ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter (4-3), dove ha sbattuto il pugno in panchina nei minuti finali della partita, quando il Barça è stato eliminato dalla competizione, e in seguito ha affermato che il risultato era stato ingiusto a causa delle decisioni prese dall'arbitro polacco Szymon Marciniak. Dovrà pagare 20.000 euro.

Nel frattempo, Yamal e Lewandowski sono stati multati di 5.000 euro per non essersi presentati immediatamente alla sala di controllo antidoping. Questi sono i soldi che Yamal guadagna ogni ora con il suo nuovo contratto. Infine, il club è stato multato anche per la condotta dei tifosi durante quella partita: 5.250 euro per il lancio di oggetti e 2.500 euro per il lancio di razzi.