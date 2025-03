Hansi Flick: "Non siamo il Real Madrid, siamo molto orgogliosi di essere il Barça"

HQ

L'FC Barcelona torna in campo domani, un giorno prima rispetto al resto delle squadre della Liga, per giocare una partita che è stata rinviata a causa della morte del medico del Barça il 9 marzo. La Federcalcio spagnola ha deciso di programmare la partita quel giorno, ma il Barcellona si è lamentato, poiché alcuni dei loro colleghi non arriveranno in tempo a causa dei loro impegni internazionali: Raphinha, che ha giocato per il Brasile contro l'Argentina (ed è stato battuto) e Aráujo, che ha giocato per l'Uruguay (0-0 contro la Bolivia).

In conferenza stampa, a Hansi Flick è stato chiesto delle parole del Real Madrid, quando hanno detto che non avrebbero mai più giocato senza 72 ore di riposo. E la risposta di Flick è stata rapida: "Noi siamo il Barça, non il Real Madrid. E sono molto orgoglioso di essere il Barça".

Flick, tuttavia, si è lamentato della situazione e crede che altri paesi proteggano di più i loro giocatori e spera che ci siano cambiamenti per proteggere i giocatori dei club spagnoli. "Giocheremo, tutto qui. Dobbiamo accettarlo; È qualcosa che non possiamo cambiare. Hanno detto che dobbiamo giocare, e lo faremo", e riflette sul fatto che forse la FIFA dovrebbe imporre una regola per non permettere di giocare dopo due o tre giorni

Flick ha anche confermato che né Araújo né Raphinha saranno convocati domani (la partita inizia alle 20:00 GMT, 21:00 CET). "Stanno tornando dopo un lungo viaggio e non è il miglior recupero". Molto probabilmente sarà per il resto della maratona di sette partite in 19 giorni attraverso LaLiga, Copa del Rey e Champions League.