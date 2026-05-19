Hansi Flick rimarrà al Barcellona fino al 2028 con un altro anno potenziale basato sui meriti

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Si vociferava da molto tempo e, con il titolo di campione già in tasca, il FC Barcelona ha rinnovato il contratto di Hansi Flick per altri due anni, prolungandolo fino a giugno 2028 con l'opzione per una stagione aggiuntiva (2028-29) a seconda delle variabili di prestazione, secondo Mundo Deportivo.

Flick, a 61 anni, aveva già detto che il Barça sarebbe stato il suo ultimo club e non sarebbe andato in un altro club quando si sarebbe ritirato, ma finora non ha fretta, essendo stato indiscusso in Spagna dal suo arrivo due anni fa. "Ho una famiglia fantastica e molto supporto, ricevo molto sostegno qui a Barcellona, è fantastico. Questo è il football, e cerco di dare il meglio di me stesso alla squadra. Vedremo. C'è tempo. Non sto pensando di andare da nessun'altra parte", disse Flick a marzo.

Flick ha firmato il nuovo contratto lunedì, sottolineando la stabilità del progetto sportivo al Barça e il suo buon rapporto con Deco, direttore del Calcio. Ora, una delle sue prossime sfide sarà trovare un sostituto per Robert Lewandowski, che lascerà il club dopo questa stagione.