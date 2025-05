Hansi Flick si lamenta di Marciniak, l'arbitro dell'Inter-Barça: "Ogni decisione 50-50 è andata a modo loro"

HQ

Hansi Flick non era contento di come è stata arbitrata la partita di Champions League contro l'Inter. Nonostante l'eroica rimonta della sua squadra, che ha segnato passando dal 2-0 al 2-3, Francesco Acerbi ha segnato nel 90+3 e ha mandato il match ai supplementari. Ma tutto lo staff del Barcellona in panchina è esploso, perché prima del gol sembrava esserci un fallo su Gerard Martín che l'arbitro non ha visto, che avrebbe annullato il gol e quasi certamente avrebbe dato la vittoria al Barça.

Subito dopo la partita, parlando con i giornalisti nella zona media, Flick si è lamentato di Szymon Marciniak, l'arbitro polacco. "Non voglio parlare troppo dell'arbitro, ma ogni decisione 50-50 è andata a modo loro. Mi rende triste".

Flick si è lamentato del fatto che ogni decisione dubbia è sempre stata concessa a favore dell'Inter, compreso quel fallo ma anche un rigore su Lamine Yamal nel secondo tempo che è stato annullato dal VAR perché il fallo era avvenuto proprio fuori area.

Marciniak è ora bersaglio dell'odio di tutti i tifosi del Barcellona, ricordando che è stato anche l'arbitro che, mesi fa, ha annullato un rigore per l'Atlético de Madrid sul Real Madrid, quel famoso "doppio tocco" che ha spinto la UEFA a rilasciare un video per mettere a tacere le lamentele...

Ora che sono fuori dalla Champions League, la prossima tappa per il Barça sarà il Clásico contro il Real Madrid domenica che potrebbe essere vitale per LaLiga: hanno quattro punti di vantaggio sul Madrid, una sconfitta non sarebbe fatale, ma potrebbe essere molto pericolosa.