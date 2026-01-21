Hansi Flick spera che Marc André-ter Stegen giochi ai Mondiali dopo il prestito al Girona

HQ

Marc-André-ter Stegen, portiere tedesco che difende la porta del Barcellona dal 2014, giocherà la seconda parte della stagione a Girona, un'altra squadra calcistica della Catalogna, dopo un accordo: Ter Stegen rimarrà al Girona fino al 30 giugno 2026. È la soluzione migliore per entrambi, poiché il club eviterà di pagare parte del suo stipendio (che pagheranno comunque "la maggior parte", secondo i rapporti), sia soprattutto per il giocatore, che potrà giocare regolarmente e guadagnarsi un posto nella nazionale tedesca per i Mondiali della prossima estate.

Hansi Flick, allenatore del Barça, ha dichiarato in conferenza stampa prima della partita di Champions League a Praga che "desidera" che Marc André-ter Stegen arrivi ai Mondiali. "È un portiere meraviglioso e penso che sia la scelta migliore per lui".

Il tedesco ha collezionato 423 presenze come portiere del Barcellona, il secondo maggior numero di qualsiasi portiere nella storia del club, solo dietro a Victor Valdés (534 presenze) ed è stato l'ultimo giocatore rimasto della rosa attuale del Barcellona a vincere la Champions League nel 2015.

Ter Stegen e FC Barcelona hanno avuto un botta e molla la scorsa estate quando il giocatore si è rifiutato di fornire alcuni referti medici al club, e ciò è stato visto come un ostacolo intenzionale nell'acquisto del nuovo portiere (attuale) Joan García, dato che sembrava chiaro che il club volesse liberarsi del giocatore. Alla fine, Ter Stegen è stato chiamato un'ultima volta il mese scorso, ma non ha giocato, essendo il terzo in lista per i portieri preferiti del Flick (García, Szczęsny e Ter Stegen).