Happy Gilmore aveva tutto: ha vinto il torneo di golf contro lo spregevole Shooter McGavin, si è sposato Virginia Venit, ha ricomprato la casa pignorata di sua nonna, e ha avuto cinque figli nel processo! Ma dopo un terribile incidente di golf,Gilmore è diventato un padre single, ha scambiato la sua mazza da golf con una bottiglia di alcol e ha pianificato di trascorrere il resto della sua pensione nell'oscurità... fino a quando il mondo non lo richiama ancora una volta sul campo. Questa volta, il golf è minacciato da una nuova generazione di star che vogliono rivoluzionare lo sport con bevande energetiche e una sfarzosa presenza online, ma loGilmore fanno più per il bene di sua figlia. In quale altro modo puoi guadagnare $ 300.000 per una prestigiosa scuola di balletto?

Il classico film sportivo (se così si può classificare) del 1996 è stato uno dei film che ha fatto conoscere Adam Sandler, e per una buona ragione. È, e rimane, un ottimo esempio di umorismo slapstick di successo che ha trovato rapidamente il suo pubblico. Tuttavia, Sandler non è stato sinonimo di "divertente" per molti anni ormai, e questo è il suo tentativo di raschiare il fondo del barile della nostalgia per trovare la strada per tornare al suo periodo di massimo splendore. Dopo aver visto il sequel, posso sicuramente dire che Happy Gilmore ha visto giorni migliori e non è all'altezza dell'affascinante umorismo sciocco di un tempo. Happy Gilmore 2 è, ovviamente, un sequel tiepido che segue l'ormai popolare tendenza nostalgica e la spinge a terra.

Il personaggio di Margaret Qualley commenta che Gilmore sembra aver appena divorziato, un'impressione che persiste per tutto il film...

Sandler bombarda lo spettatore con una sfilata di scene "TI RICORDI QUESTO PERSONAGGIO SECONDARIO" e una sceneggiatura che è gonfia quanto la pancia da birra del personaggio lavato. Happy Gilmore 2 è fondamentalmente lo stesso film del suo predecessore, solo più stanco e lento. Questo è un peccato, considerando che i suoi primi 45 minuti funzionano sorprendentemente bene come una commedia sciocca, riuscendo a mescolare un tono aggressivo con un po' di emozione dal cuore rispetto al suo predecessore. Dopo 45 minuti, però, avete visto tutto quello che volete da un film Happy Gilmore, e il resto del film è una ripetizione pigra e sonnolenta della commedia cult. Il conflitto principale del film entra anche un po' troppo tardi in un film che è già troppo lungo per il suo bene.

Gilmore è più vecchio, più morbido e un po' più saggio, ma senza la rabbia esplosiva che ha reso il film cult così memorabile, il personaggio - e quindi il sequel - perde la sua scintilla. Vederlo intorpidire la sua depressione con fiaschette nascoste (che nasconde sotto forma di cetrioli e palline da golf) non è così divertente come vederlo diventare un teppista dell'hockey rampante. Happy Gilmore 2 suscita qualche risata, però, quindi non è completamente inutile. Forse non del tutto meritate, ma comunque esilaranti, come quando Gilmore si schianta con due golf cart o quando i suoi quattro figli testa di carne vogliono diventare mimi canterini. Anche Christopher McDonald è divertente, anche se non ha molto da fare verso la fine.

Happy Gilmore 2 non è il peggior film nella lunga lista di flop cinematografici di Sandler, e ha i suoi piccoli punti luminosi qua e là, ma come sequel di un film cult, è comunque una sorta di delusione. Happy Gilmore 2 è un sequel pieno di cameo che è un po' troppo disperato, assonnato e disordinato per offrire davvero lo stesso tipo di umorismo energico che il film del 1996 aveva ai suoi tempi. Vedere le persone che vengono colpite dalle palline da golf può essere divertente, ma il sequel manca di troppa precisione e concentrazione per essere sul bersaglio.

