Happy Gilmore 2 batte i record di Netflix

Nonostante le recensioni piuttosto tiepide, Happy Gilmore 2 è diventato un successo travolgente sia per Netflix che per Adam Sandler, accumulando quasi 50 milioni di visualizzazioni globali in soli tre giorni. In breve: un vero e proprio hole-in-one. Secondo Netflix, è ufficialmente la loro più grande premiere negli Stati Uniti fino ad oggi.

Il film, sequel della commedia classica del 1996, non ha solo infranto i record di spettatori, ma ha anche catapultato l'originale Happy Gilmore di nuovo sotto i riflettori. Sia il sequel che l'originale stanno scalando le classifiche a una velocità vertiginosa, in cima alle classifiche più viste di Netflix sia negli Stati Uniti che in Svezia. Quindi, anche se noi di Gamereactor (insieme a molti altri critici in tutto il mondo) non ci siamo esattamente innamorati di Happy Gilmore 2, il pubblico ha divorato questo viaggio di ritorno al fairway: green, putter e tutto il resto.

Il film è persino diventato un successo virale online, con nientemeno che Taylor Swift che è intervenuta per definirlo "meraviglioso". Questo significa che Happy Gilmore 3 è all'orizzonte? O, il cielo non voglia, Little Nicky: Back 2 Hell? Preghiamo tutti che ci sia risparmiato quello.

