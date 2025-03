Happy Gilmore è più vecchio e più grigio, ma è ancora un mago del golf nel primo trailer del sequel di Netflix

HQ

Netflix è stato molto esplicito riguardo ai suoi piani per creare un sequel e il prossimo capitolo della serie Happy Gilmore, qualcosa di cui ha condiviso scorci e informazioni in passato. Ora, però, arriva il momento di vedere un primo trailer del film, che è semplicemente noto come Happy Gilmore 2.

Il film vede Adam Sandler tornare nei panni del personaggio titolare, che dopo anni di lontananza dallo sport del golf ha ora un aspetto molto più grigio. Ha ancora la sua caratteristica giacca d'oro, ma non brandisce una mazza da golf da molto tempo, cosa che sta correggendo tornando a questo sport per un motivo che non è realmente spiegato nel trailer o nell'articolo di accompagnamento di Netflix su Tudum.

Quello che sappiamo è che questo sequel vedrà il ritorno di vari volti, come Christopher McDonald nei panni di Shooter McGavin e Julie Bowen nei panni di Virginia Venit, e anche diversi nuovi nomi, tra cui una lista di golfisti professionisti come Rory McIlroy, John Daly, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Paige Spiranac e altri.

Per quanto riguarda la data in cui Happy Gilmore 2 sarà presentato in anteprima su Netflix, è stato confermato che sarà il 25 luglio, che è la settimana dopo The Open Championship, che si terrà a Royal Portrush Golf Club in Irlanda del Nord.

Dai un'occhiata al teaser trailer di Happy Gilmore 2 qui sotto e, per quanto riguarda la sinossi ufficiale, non ci resta che aspettare e rimanere sintonizzati poiché deve ancora essere condivisa. Tutto ciò che sappiamo al momento è:

"Al momento non è chiaro come il film farà risorgere la carriera golfistica di Gilmore, ma una cosa è certa: nel mondo reale, almeno, Happy Gilmore è una leggenda. Anche i migliori golfisti del mondo sono d'accordo".