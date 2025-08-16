Harada afferma che il nuovo Tekken Tag Tournament è improbabile

HQ

Coloro che sperano in un nuovo Tekken Tag Tournament probabilmente aspetteranno invano, almeno fino a quando Harada sarà al timone e deciderà a cosa dare la priorità. Il produttore della serie ha affrontato l'argomento in un'intervista con Destructoid, dicendo:

"Abbiamo molte più mosse rispetto a un tipico combattente 2D. C'è ancora molto lavoro da fare per cercare di farlo con un gioco in 3D... Probabilmente è molto lontano se dovesse accadere, e quindi probabilmente non nella mia vita lavorativa. Quindi è qualcosa che la prossima generazione può decidere".

Harada ha aggiunto di aver preso in considerazione una qualche forma di modalità Tag, ma solo come parte di Tekken 8, Tekken 9 o di un altro futuro capitolo della linea principale, non come progetto autonomo. Un altro fattore, a parte le sfide di sviluppo, potrebbe essere il deludente aumento delle vendite di Tekken Tag Tournament 2. Nonostante sia uscito su più console, non è riuscito a raggiungere la popolarità sperata da Bandai, Namco e Harada.

Vuoi un nuovo torneo di tag di Tekken?