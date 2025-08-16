Harada afferma che il nuovo Tekken Tag Tournament è improbabile
In una recente intervista, Harada ha chiarito che un sequel non è nella sua lista di priorità e, se mai dovesse accadere, potrebbe essere ben oltre la sua vita lavorativa.
Coloro che sperano in un nuovo Tekken Tag Tournament probabilmente aspetteranno invano, almeno fino a quando Harada sarà al timone e deciderà a cosa dare la priorità. Il produttore della serie ha affrontato l'argomento in un'intervista con Destructoid, dicendo:
"Abbiamo molte più mosse rispetto a un tipico combattente 2D. C'è ancora molto lavoro da fare per cercare di farlo con un gioco in 3D... Probabilmente è molto lontano se dovesse accadere, e quindi probabilmente non nella mia vita lavorativa. Quindi è qualcosa che la prossima generazione può decidere".
Harada ha aggiunto di aver preso in considerazione una qualche forma di modalità Tag, ma solo come parte di Tekken 8, Tekken 9 o di un altro futuro capitolo della linea principale, non come progetto autonomo. Un altro fattore, a parte le sfide di sviluppo, potrebbe essere il deludente aumento delle vendite di Tekken Tag Tournament 2. Nonostante sia uscito su più console, non è riuscito a raggiungere la popolarità sperata da Bandai, Namco e Harada.
Vuoi un nuovo torneo di tag di Tekken?