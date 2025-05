Nothing è tra le aziende più interessanti nel settore tecnologico di oggi. È iniziato come un gioco di potere dal creatore di OnePlus Carl Pei, ma da allora è diventato un bastione per la combinazione di prezzi competitivi nel mercato Android e una sorta di faro per l'intero concetto di progettazione di telefoni che si distinguono effettivamente invece di scivolare nel vuoto blando dell'anonimato.

E qualche anno fa sono persino riusciti a fondare il marchio CMF, una sorta di sotto-brand che consiste in smartphone ancora più economici e relativi accessori, ma dove viene mantenuto il design giocoso.

Questo telefono costa 250 sterline per 256 GB: non è niente, ma fa subito drizzare le orecchie, in quanto è un mondo completamente diverso da quello che Samsung, e forse Apple in particolare, definirebbe "economico".

Come il precedente telefono CMF, il retro del CMF Phone 2 Pro è tenuto con viti in un design standardizzato, il che significa che puoi cambiare il retro da solo o aggiungere un piccolo cordino. Nonostante ciò, il telefono ha in realtà una certificazione IP54, il che significa che può effettivamente essere lasciato cadere in acqua per alcuni minuti e sopravvivere senza problemi. Sì, il fatto che Nothing abbia ottenuto una certificazione IP a questo prezzo è sorprendente. Ci sono ancora più buone notizie, poiché la batteria è di ben 5000 mAh e può caricarsi a 33 W. La mancanza di ricarica wireless è sempre difficile da accettare, ma quando il prezzo è molto più basso, la metà di quello di un Pixel 9a e molto al di sotto di un iPhone 16e, è forse più conveniente qui che altrove.

Si tratta comunque di un display gigantesco, in particolare di un display AMOLED da 6,77" 1080x2392 con supporto a 120Hz e HDR10+: può raggiungere anche un picco di 3000 NITS, anche se di solito si vede una luminosità molto più bassa. Tuttavia, devo ammettere che questo alto numero di NITS non era davvero qualcosa che potevo vedere alla luce diretta del sole, ma piuttosto un pannello leggermente scuro nelle condizioni sbagliate. Ti darà fastidio? È difficile dirlo, ma questo particolare componente sembra deludere un po' rispetto a quello che effettivamente dice sulla carta.

Al suo interno troviamo un Dimensity 7300 Pro, un SOC a 4nm composto da otto core. Questo di per sé non è garanzia di buone prestazioni, ma nella quantità limitata di scenari quotidiani a cui ho sottoposto il telefono, non c'erano segni di affaticamento, anche con il multitasking. Pokémon TCG Pocket, YouTube, video PiP e chat contemporaneamente, oltre a varie app per la casa intelligente, e non è poi così male, ma ovviamente è estremamente difficile testare, a lungo termine, come software e hardware lavorano insieme in... beh, cinque anni. Questo SoC è affiancato da 8 GB di RAM, che sembrano ancora essere sufficienti per Android 15 con Nothing OS in cima, e anche se puoi ottenere "solo" 256 GB di spazio c'è effettivamente spazio per una microSD.

Sebbene Nothing OS sia iniziato un po' a metà, Nothing ha lentamente ma inesorabilmente recuperato terreno, con riprogettazioni intenzionali di tutto, dall'app calcolatrice a una serie di fantastici widget. È tutto reattivo, esteticamente coerente e unico da guardare, tanto che ti senti in dovere di cambiare le tue abitudini per accogliere l'uso di queste app ridisegnate e degli elementi dell'interfaccia utente.

La grande eccezione a tutta questa dichiarazione d'amore è il sistema di telecamere, purtroppo. Sì, è pazzesco che Nothing ti offra tre lenti in un telefono da £ 250 e tu abbia davvero tutto ciò di cui hai bisogno qui. 50 megapixel 24 mm di grandangolo standard, 50 megapixel 50 mm teleobiettivo con zoom ottico 2x e 8 megapixel 15 mm 120 gradi ultra-wide. Alta risoluzione, zoom ottico 2x, numerose opzioni per la composizione e l'inquadratura: è fantastico. Ma che si tratti della mancanza di una post-elaborazione esperta o di obiettivi scadenti, questo telefono non scatta buone foto. La chimica dei colori in tutti e tre è semplicemente opaca e morta, e ogni scatto che abbiamo realizzato mancava di dettagli, gamma dinamica e correzione per le condizioni di illuminazione effettive. Le impostazioni scure erano troppo luminose, le impostazioni luminose erano troppo scure e tutto, dal tono della pelle alle luci, era spesso incasinato.

Ma ancora una volta, £ 250 e ottieni effettivamente tre (scarse) lenti con cui giocare. È semplicemente incredibile quello che Nothing ti dà per i tuoi soldi, quindi anche se la fotocamera a volte è decisamente offensiva, il telefono è così ben equipaggiato che lo consigliamo comunque con una faccia seria.