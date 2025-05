Samsung Odyssey OLED G8 G81SF

Samsung è sempre stata brava a realizzare prodotti eleganti e senza fronzoli. La loro ultima generazione di pannelli QD-OLED per il gaming è arrivata sul mercato e, come al solito, offre 0,03 ms e 240 Hz, ma anche un PPI di 166 sulla versione da 27" che stiamo testando, oltre a TrueBlack 400 e una luminosità di 250 nits, con 1000 nits di picco. È ancora un po' fioco, ma ci si abitua rapidamente. L'ho usato in pieno giorno, con la luce del sole che brilla direttamente sullo schermo, e sebbene la risoluzione 4K produca lettere minuscole, funziona bene. Non mi manca quasi più il fatto di "scottarmi" i bulbi oculari, come facevo con il mio vecchio monitor.

Il design è relativamente standard e sembra un monitor da ufficio. L'RGB è limitato e tutto è argento e nero. Un po' noioso, ma va bene così. Personalmente, avrei preferito un po' meno argento/metallo e un po' più di nero. Per essere un "monitor da gioco", il suo design è estremamente sobrio e potrebbe anche essere posizionato nell'ufficio di casa di tuo nonno. La parte posteriore è progettata per un accesso facile e veloce a tutte le connessioni, ma qui Samsung sceglie un peccato capitale; utilizzando un alimentatore esterno. Questo è probabilmente dovuto al fatto che lo schermo è stato progettato per mantenere lo schermo estremamente sottile, ma non aiuta molto quando c'è un grosso grumo nero sul pavimento che occupa spazio.

Non ci sono switch KVM, funzioni smart TV o simili, ma c'è ancora un jack per cuffie e un piccolo hub USB. Non dovremmo ancora farlo, perché francamente è uno spreco di spazio e denaro. Se puoi permetterti un monitor così costoso, puoi anche permetterti un computer e accessori decenti.

L'HDR10+ è supportato e il DCI-P3 è di circa il 99%. Ancora più importante: ha un'ottima pellicola antiriflesso, e sì, anche questa è stata testata alla luce diretta del sole. A proposito di luce, c'è ovviamente l'RGB, ma è sul retro e molto sottile. Personalmente, non capisco l'aggiunta di luce RGB, che genera calore, a un tipo di pannello noto per i problemi di calore.

Annuncio pubblicitario:

Il prezzo è un po' misto per me. Si tratta di circa 1.100 sterline. Samsung realizza il pannello da solo, eppure questo 27" costa molto di più rispetto a prodotti simili, anche quelli con un'area dello schermo più ampia. E quando si tratta di prezzi, bisogna stare attenti perché ci sono diversi rivenditori che non hanno paura di alzare anche il prezzo. Tuttavia, vale la pena notare che DisplayPort 2.1 non è disponibile, il che significa che non è possibile utilizzare l'intera immagine a 10 bit non compressa. Penso che tu ne abbia diritto quando acquisti uno dei monitor OLED 4K da 27" più costosi sul mercato in questo momento.

I moderni display OLED si surriscaldano, molto caldi, motivo per cui esiste anche un sistema basato su tubi di calore che rilascia il refrigerante secondo necessità. Non è molto ben descritto, per non dire altro, perché da quello che posso scoprire, è davvero solo una camera di evaporazione. Inoltre, viene spesso utilizzata la riduzione automatica della luminosità, soprattutto per loghi e altre immagini statiche, nonché per la pulizia dei pixel e simili.

I colori sono davvero buoni e il contrasto è ancora migliore se combinato con neri profondi. 240 Hz/0,03 ms danno un'immagine completamente fluida indipendentemente dall'uso, ma è stato un bene che avessi accesso a una scheda grafica potente. Offre sicuramente una delle migliori immagini che puoi acquistare in questo momento, ma ti aspetteresti tanto per il prezzo che paghi per questo. Comprerei questo monitor se avessi i soldi? Forse... O forse invece il fratello maggiore da 32". Ma sarebbe una scelta di lusso.

Annuncio pubblicitario: