Non molto tempo fa, i controller premium erano piuttosto rari. Potresti ottenere controller personalizzati con fantastici adesivi, verniciature e altro ancora, ma più recentemente sembra che ci sia stata un'ondata dopo l'altra di controller costosi che mirano a portare il tuo gioco a un livello superiore. Xbox e PlayStation hanno le loro versioni nei controller Elite e DualSense Edge, ovviamente, ma ci sono molte opzioni anche nello spazio di terze parti.

Ovunque tra £ 150 e £ 200, puoi trovare dozzine di controller che cercano di essere il tuo prossimo compagno di gioco. È uno spazio competitivo, ma la nuova Revolution X Unlimited di Nacon ha fatto irruzione sulla scena con molte opzioni di personalizzazione, grandi prestazioni e un design elegante e adorabile.

Parliamo prima di quello sguardo. In passato, sono stato un po' duro con gli accessori Nacon per la loro sensazione di plastica e leggerezza, ma questo non si può dire per la Revolution X Unlimited. Questo controller è una bestia pesante, che è qualcosa di cui sono un grande fan. È più pesante del mio fidato Thrustmaster ESWAP X R Pro, che non è un pollo sottile. L'elegante nero, i pannelli e i grilletti testurizzati e lo schermo LCD al centro creano un controller dall'aspetto futuristico, che sembra tanto bello quanto (per lo più) si sente in mano. Puoi anche aggiungere peso extra al controller, quindi a seconda del gioco a cui giochi (e del danno che vuoi fare se lasci cadere questa cosa sulla punta del piede), puoi personalizzarlo a tuo piacimento.

La personalizzazione è una parte fondamentale del pacchetto che ottieni con la Nacon Revolution X Unlimited. Si tratta di un controller costoso, che al momento in cui scriviamo costa 179,90 sterline sul sito di Nacon. Questo potrebbe scoraggiare alcune persone, ma non si ottiene semplicemente il controller in una scatola con un cavo a questo costo. Ottieni una robusta custodia per il trasporto, un dongle USB e un cavo per il gioco cablato, levette extra, un altro D-pad più tradizionale, i pesi di cui sopra e altro ancora per giocherellare con il controller e renderlo tuo. Anche se il prezzo sarà ancora una pillola difficile da ingoiare per chiunque voglia prendere in mano questo controller, con la quantità di bit extra che ottieni sembra un po' come se stessi acquistando un controller e il suo pass di espansione.

Per quanto riguarda le prestazioni, è difficile trovare lamentele con la Revolution X Unlimited. Le levette e i grilletti dell'effetto Hall fanno sì che qualsiasi cosa, dalle corse ai combattimenti, sia ultra-reattiva. Gli input sono accurati e buoni come ci si può aspettare, inoltre con le opzioni di personalizzazione, è possibile regolare ulteriormente il proprio profilo in base ai giochi a cui si preferisce. Ho provato il controller sia con la sua connessione cablata che in modalità wireless, e devo dire che la differenza tra i due non si nota affatto. Forse i miei input erano un po' più reattivi quando erano collegati, ma non saprei davvero dirlo con certezza. Una vera gioia con cui giocare, indipendentemente da come lo usi o dai giochi che ti piacciono.

Tuttavia, la durata della batteria potrebbe essere il punto in cui abbiamo riscontrato un piccolo intoppo con la Revolution X Unlimited. Con una singola carica, è possibile ottenere 10 ore di durata della batteria dal controller. Essendo una persona che gioca principalmente collegata e non per 10 ore alla volta, questo non mi importava molto. Ma, per chiunque lo utilizzi in modalità wireless e apprezzi le sessioni più lunghe, potresti trovare la durata della batteria di 40 ore dei concorrenti un po' più allettante. Tuttavia, un dock di ricarica è incluso insieme alla miriade di altri accessori nella confezione di Revolution X Unlimited. Ancora una volta, Nacon ha pensato in anticipo e ha compensato le potenziali carenze del controller prima che tu abbia la possibilità di sollevarle.

Ci sono alcuni piccoli problemi con la Revolution X Unlimited. I pulsanti frontali, in particolare, sono abbastanza morbidi e un po' traballanti al tatto. Non sono nemmeno un fan del D-pad di base, ma puoi cambiarlo. Per quanto riguarda i pulsanti frontali, essendo qualcuno che collega principalmente un controller quando è il momento di battere un avversario in un gioco di combattimento, non sono sicuro di quanto dureranno sotto un mashing costante. Inoltre, nel tentativo di mettere apparentemente il maggior numero possibile di pulsanti e scorciatoie sul controller, sembra che Nacon abbia esagerato un po'. Quando si tiene il controller, può essere troppo facile premere due pannelli sensibili sul retro di esso, causando una certa frustrazione dell'input.

Il Revolution X Unlimited potrebbe essere uno dei controller più costosi sul mercato in questo momento, ma fa del suo meglio per giustificare quel costo aggiuntivo con un carico di opzioni di personalizzazione e modi per accessoriare il tuo accessorio definitivo. Ci sono alcuni intoppi qua e là che non lo rendono il mio controller preferito in assoluto in questo momento, ma è un'ottima scelta e un accessorio che sembra davvero un grande passo avanti rispetto a un normale controller. Tra i suoi pari, offre grandi prestazioni e una maggiore longevità grazie agli stick ad effetto Hall ed è un controller degno di considerazione.