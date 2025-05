Gli ultimi robot aspirapolvere che abbiamo testato qui a Gamereactor sono stati dei fiori all'occhiello, lo ammettiamo. X50 Ultra di Dreame e Saros 10 di Roborock costano entrambi circa £ 1.000, e questo di per sé può essere piuttosto escludente per molti consumatori, specialmente quelli indecisi sull'investire in un robot aspirapolvere.

Il modello che stiamo recensendo oggi non è esattamente economico, ma il punto centrale di Mova P50 Pro Ultra (non è pazzesco avere sia "Pro" che "Ultra" nello stesso nome del prodotto?!) è quello di offrire tutte le funzionalità ma a un prezzo leggermente inferiore. E quel prezzo è di circa £ 750. No, non è niente, ma come ci siamo subito resi conto, stai sacrificando così poco se non nulla acquistando questo invece di alcune delle ammiraglie consolidate e più costose, che la ragion d'essere diventa abbastanza chiara fin da subito.

Ok, quindi cosa si ottiene qui? Prima di tutto, il P50 Pro Ultra offre ben 19.000 Pa di aspirazione che non solo rivaleggia, ma annulla completamente gli altri. C'è una base abbinata con contenitori per l'acqua di lavaggio fresca e sporca, nonché la possibilità di collegare il dosaggio automatico del detersivo, e questa base rimuove automaticamente i panni per la pulizia e l'asciugatura, mantenendo tutti gli aspetti dell'aspirapolvere e della base per periodi di tempo piuttosto lunghi.

C'è anche FlexReach, il che significa che sia le spazzole che i mop si trovano su bracci che possono essere estesi per garantire che l'unità entri negli angoli, c'è una batteria da 5200 mAh che assicura che possa fare ben oltre un'ora di pulizia continua e, una volta terminato, svuota polvere e sporco in un sacchetto per aspirapolvere da 3,2 litri.

Ancora una volta, questa è un'esperienza di punta in ogni modo immaginabile. Che si tratti della scansione vera e propria tramite il modulo LiDAR, dell'utilizzo tramite l'app piuttosto intuitiva o del nuovo rullo anti-groviglio che impedisce direttamente ai capelli di rallentare la rotazione interna, non c'è davvero molta differenza tra l'esperienza che ottieni qui e quella che ottieni nel X50 Ultra di Dreame.

Nel complesso, l'app è sorprendentemente intuitiva, anche se è un po' bizzarro che Mova non rientri solo nell'app già piuttosto eccellente di Dreame. Ma qui c'è tutto ciò di cui hai bisogno e i giorni in cui il consumatore medio era confuso dal design delle app sono fortunatamente finiti. Ciò significa che è facile da configurare, facile da usare e persino facile da risolvere i problemi e mantenere.

E anche le prestazioni di pulizia sono solide. No, anche con 19.000 Pa e due mop rotanti, il P50 Pro Ultra, o i concorrenti più costosi se è per questo, possono resistere a un vero mocio per pavimenti, ma in alternativa, come supplemento, Mova giustifica il prezzo qui sottoquotando quelli che costano di più ma offrono la stessa esperienza.

Se c'è un problema da sottolineare qui, è la capacità del P50 Pro Ultra di riconoscere e rispondere ai cambiamenti nella superficie. Che si tratti della navigazione, della nuova fotocamera "AI HD RGB" o dell'analisi del cervello, è difficile dirlo, ma in diverse occasioni il P50 Pro Ultra non è riuscito a rilevare l'aspirazione quando si guida su un tappeto, ma se questo ti darà fastidio dipende da come è impostata la tua casa.

Nel complesso, avrebbe potuto essere un'offerta ancora più forte se il P50 Pro Ultra fosse stato ancora più economico, solo per ricordarci ulteriormente che si paga un bel po' di soldi in più per marchi come Roborock, ma così com'è, è abbastanza economico da perdonare anche i problemi di riconoscimento superficiale.