Bowers & Wilkins PX7 S3

Sebbene le nuove cuffie PX7 di B&W, le S3, non siano esattamente le più costose al mondo a 399 euro - almeno non molto costose per un marchio premium con cancellazione adattiva del rumore - l'attenzione dovrebbe essere rivolta a tutt'altro: il supporto per aptX Lossless, aptX HD e aptX Adaptive a 24 bit. È anche giunto il momento che il rendering lossless a 24 bit/96 kHz diventi standard, poiché sempre più prodotti supportano Bluetooth 5.3. Se hai Qobuz, Tidal o un altro servizio che offre streaming ad alta risoluzione, ecco un set di cuffie che possono effettivamente utilizzare appieno il formato.

Per completare questo standard premium, hanno creato un set di cuffie wireless con una qualità costruttiva davvero buona. Detto questo, hanno un profilo piuttosto sottile e se sei stanco delle cuffie che fanno sembrare la tua testa come se stessi dondolando l'iconica acconciatura di Princess Leia, questo è un enorme miglioramento. È inclusa una custodia robusta, abbastanza adatta per un set di cuffie che pesano anche ben 300 grammi.

Il nostro modello di test era nel colore Indigo Blue. Di solito non sono un fan delle cuffie colorate, ma questo si avvicina all'arte. È davvero ben fatto, con un sottile strato di tessuto traforato teso su ampie aree. Il telaio e i padiglioni auricolari sono in metallo, quindi è un peccato che i pulsanti siano realizzati in plastica semi-economica, che dà un clic leggermente irrisolto quando viene utilizzata. Purtroppo, qui è mancata la qualità. Il tessuto dovrebbe essere repellente allo sporco, ma ci prendiamo cura delle cose che prendiamo in prestito qui a Gamereactor, quindi non è stato testato.

I padiglioni auricolari sono abbastanza stretti e ti consiglio di provarli prima di acquistarli - per alcuni potrebbe essere una cosa troppo buona. D'altra parte, si adattano molto bene, il che è solo un vantaggio per chi muove molto la testa. I dispositivi sono di 40 mm di tipo sconosciuto con una leggera inclinazione. Tuttavia, si afferma che il dispositivo è realizzato in biocellulosa, che probabilmente è costituita da fibre vegetali derivate dalle noci di cocco.

La durata della batteria è dichiarata di 30 ore, il che è abbastanza coerente con i nostri test. Penso che una volta abbiamo anche raggiunto le 31 ore. Tuttavia, dipende principalmente da quanto duramente devono funzionare gli otto microfoni per ANC.

Viene fornito con un'app, quella di B&W. È funzionale e il design è un po' diverso da quello che si vede normalmente, ma non è necessario se non si vuole usarlo. Consiglio di impostare l'equalizzatore su "True Sound" e di lasciarlo da solo.

Il suono è molto ben bilanciato, ma anche limitato dal design chiuso, che crea un suono rotondo e leggermente morbido che non sempre riproduce il materiale sorgente in modo naturale. D'altra parte, il suono non è influenzato dall'ambiente circostante. La firma sonora non è così pesante come quella di molti concorrenti e la gamma media può vivere più di quanto si sente spesso. Sebbene gli alti siano chiari e dettagliati, come detto, soffrono del fatto che si può sentire che si sta suonando in una stanza chiusa. Pisces di Jinje, ad esempio, ha un accenno di effetto eco, specialmente nei colpi di rullante, che non è presente con le cuffie aperte. Naturalmente, potrei essere stato sfortunato con alcuni brani che utilizzano la risonanza naturale delle cuffie. Significa anche che i piccoli toni alti stravaganti che spesso danno un suono metallico sono assenti, sia che si tratti del colpo dell'hi-hat in una batteria o del suono del fuoco di una mitragliatrice in un gioco sparatutto. E come con tutte le cuffie wireless che abbia mai sentito, le batterie come fonte di alimentazione non fanno nulla per l'energia d'impatto della musica, specialmente nei bassi profondi.

