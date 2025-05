Simlab SQ1 Sequential Shifter

Per me, la ricerca del cambio sequenziale ottimale per le sim corse è in corso da quasi cinque anni, come un compito eterno incorporato nel mio hobby un po' fanatico delle corse di simulazione e qualcosa che mi ha afflitto per lunghi periodi. Ci sono un sacco di scatole sequenziali davvero buone nel mondo delle corse simulate. Mi piacciono i Heusinkveld Magshift, Simagiq Q1, Oktane Design Seq Shifter, Moza SGP, Meca Evo, Aiologs Sim Shifter... ma non mi piacciono tanto quanto quelli nuovi di Simlab.

È il più bello, il più piccolo, il più forte e il più economico di tutti nella stessa categoria.

L'ultimo freno a mano di Simlab era un prodotto stravagante con una buona regolabilità e un design accattivante. Era facile da montare e dava una sensazione di freno a mano di qualità, ma era un po' troppo pesante rispetto al Heusinkveld Handbrake in particolare. Molte di queste lezioni sono state approfondite nel design del SQ1 Sequential Shifter, che penso sia il migliore che si possa acquistare sotto i 1.000 euro, in tutte le categorie, marche, modelli e produttori. È straordinariamente buono.

Per cominciare, il fattore di forma qui è ingegnoso. Il SQ1 Sequential Shifter occupa la metà dello spazio (se è così) rispetto a qualsiasi altro suo concorrente e tuttavia riesce a offrire una costruzione più robusta, resistente e durevole di gran parte di qualsiasi altra cosa che ho avuto il piacere di testare. Nella parte inferiore della leva del cambio si trova la tipica corona in alluminio Simlab (anodizzata blu) e ruotandola è possibile impostare facilmente e rapidamente la resistenza desiderata nei cambi di marcia.

La sensazione di cambiata è brillante. Il SQ1 Sequential Shifter può resistere a un pestaggio e incoraggia un cambio brusco senza pietà, fin dall'inizio. "Giocare ai videogiochi" con questo nel pugno non funzionerà, poiché perderai turni preziosi. Invece, è importante cambiare marcia come una vera auto da corsa, spingendo le marce con forza ed è evidente che Simlab ha escluso qualsiasi utilizzo di materiali plastici o compositi per costruire uno stick in grado di gestire questo. Mi piace la distanza percorsa, la durata del movimento di spostamento e mi piace il fatto che non scatti eccessivamente come fa il Heusinkveld Magshift. Il "clic" qui è chiaramente più delicato, il che, insieme alla sensazione del movimento stesso e a come ci si sente quando l'ingranaggio "entra" è una scelta eccellente.

L'anello di alluminio azzurro nella parte inferiore dello stick viene utilizzato per impostare la quantità di resistenza negli ingranaggi stessi.

Anche il montaggio è semplicissimo e qui Simlab batte ancora una volta tutti i concorrenti. Il fattore di forma eccentrico e la forma quadrata lo rendono facile all'inizio, ma Simlab lo spedisce con una piccola e brillante piastra in acciaio verniciato a polvere realizzata per consentire al SQ1 Sequential Shifter di essere montato su un profilo di alluminio largo 40 millimetri, e questo è il primo stick sequenziale che ho testato nel nostro impianto da corsa che sono stato in grado di posizionare esattamente dove lo volevo e che, tramite un corpo ingombrante e un montaggio flessibile, non ha occupato spazio dove il mio Heusinkveld Handbrake è già montato.

La piastra in dotazione in acciaio tagliato a CNC e verniciato a polvere ne facilita il montaggio su un carro di perforazione in profilato di alluminio.

Simlab ha superato se stessa qui, senza alcuna esitazione. L'SQ1 è un piccolo e brillante cambio che viene venduto anche a un prezzo quasi scioccante. £ 196 per questo è decisamente perverso e considerando che devi vomitare molto per, tra le altre cose, piuttosto scadente Clubsport SQ Shifter di Fanatec, è facile per me incoronarlo come il nuovo re del segmento di prodotto. Se stai cercando il miglior cambio sequenziale per sim-racing sul mercato in questo momento, quello nuovo di Simlab è quello che fa per te.

