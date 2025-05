DJI Mavic 4 Pro

Negli ultimi anni, DJI ha raggiunto un plateau di perfezione in cui è difficile superare costantemente il numero precedente. Il prezzo è diventato abbastanza competitivo, la loro gamma è diventata abbastanza ampia (a volte anche confusa) in modo che tutti possano trovare un drone adatto a loro, e la qualità è solo aumentata.

Abbiamo anche distribuito un 10 o due qui a Gamereactor perché è stato decisamente difficile trovare una funzione mancante o un reclamo evidente per il consumatore a cui era destinata, e ora siamo ancora una volta ai piedi di un capolavoro. Quindi, se state già lottando per trovare il tempo di leggere un'intera recensione di un drone professionale, riassumiamo che questo è il miglior drone professionale che DJI abbia mai realizzato, e questo è tutto dire.

Abbiamo già condiviso le nostre lodi per l'ultimo controller intelligente RC 2, che ha una connettività molto più forte su distanze maggiori, insieme a un controllo reattivo e molte funzionalità, quindi lo salteremo. Tuttavia, consigliamo ancora una volta di acquistare un Fly More Combo, poiché questa volta la borsa prende più ispirazione dalla serie Air, il che è solo una cosa positiva.

Pesa solo 1063 grammi, quindi è ancora necessario un certificato, ma per questi piloti di droni semi-professionisti questo è previsto. È ancora un po' scomodo da piegare, ma non così tanto da danneggiarlo, ma sarebbe utile se DJI alla fine trovasse un modo per impedire alle pale del rotore di ruotare mentre lo impacchetta. La batteria è da 6654 mAh, che ti dà ben 51 minuti di volo, anche se ovviamente un po' meno in pratica dove potresti passare da Normal a Sport, e la distanza è calcolata tra i 16 e i 20 chilometri, che noi... Semplicemente non abbiamo osato fare il test, ma in precedenza abbiamo spinto il precedente Mavic 3 Pro con risultati sorprendentemente positivi, quindi queste cifre non sono certamente tirate fuori dal nulla.

Ci sono tutte le stesse funzionalità di prima e alcune nuove. Homepoint funziona ancora perfettamente e ora funziona senza alcun segnale GPS, il che significa che non ha bisogno di alcuna connessione per garantire un ritorno sicuro al punto di partenza, e ora puoi posizionare un Dynamic Homepoint tramite il tuo controller.

Sebbene sia difficile indicare direttamente una sostituzione o un miglioramento dei materiali, DJI lavora continuamente per migliorare la qualità del volo stesso, e questa volta, soprattutto questa volta, si vede. Il Mavic 4 Pro è notevolmente più stabile ed è particolarmente migliore per il bellissimo panning Cine che è evidente nel filmato EV Hour con cui abbiamo testato.

Il nuovo sistema di fotocamere è composto ancora una volta da tre obiettivi, un obiettivo da 28 millimetri e 100 megapixel 4/3 che può essere regolato tra un'apertura di f/2 o f/11. Poi c'è un obiettivo da 70 millimetri da 48 megapixel e infine un obiettivo da 168 millimetri da 50 megapixel. Gli ultimi due sono doppi teleobiettivi, che offrono molte opzioni di inquadratura, e dall'obiettivo principale più grande è possibile scattare in 6K/120fps, il che è decisamente assurdo rispetto a quello che, per alcuni, sta diventando un comune prodotto di consumo. Tutte e tre le fotocamere sono dotate di Dual Native ISO Fusion di DJI, che utilizza un algoritmo per rimuovere la polvere ed estendere la gamma dinamica sia nelle foto che nei video, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili. No, non è un vero Night Mode, DJI non ha l'elaborazione che Google, ad esempio, può raggiungere, ma è estremamente impressionante. Ma ad essere onesti, questa collaborazione con Hasselblad ha davvero dato i suoi frutti e, oltre ad essere infinitamente affidabile in una moltitudine di modalità di scatto e con un fantastico tracciamento continuo, le fotocamere DJI hanno un atteggiamento e puoi vedere immediatamente che i risultati parlano da soli. Chimica del colore, profondità, nitidezza: questo è il vero affare.

Tutto questo ci porta al fatto indiscutibile che si tratta di un colpo di genio per i cosiddetti "prosumer", quei consumatori che sono sul punto di aver bisogno di droni professionali più grandi e pesanti, ma che possono facilmente cavarsela con il livello inferiore. Con più funzionalità, una migliore qualità costruttiva e una maggiore versatilità di quanto si possa mai chiedere, il verdetto è chiaro.