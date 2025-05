Nothing di solito produce attrezzature in cui la competitività è fondamentale, il che si traduce nell'essere più economici rispetto ai concorrenti più vicini. Ad esempio, hanno appena lanciato il CMF Phone 2 Pro, che a £ 200 spinge davvero i confini di ciò che possiamo aspettarci da un telefono economico. È anche accompagnato dal nuovo CMF Buds 2, ma questo ha un suono leggermente diverso.

I prezzi di CMF qui sono un po' contrastanti, va detto. Alcuni rivenditori li offrono a prezzi diversi, sia al di sopra che al di sotto del prezzo consigliato sul sito di Nothing a £ 39, il che può quasi essere descritto come una sorta di affare. Se il prezzo dovesse salire, non sono soli, poiché puoi ottenere una coppia di Samsung Galaxy Buds FE, una coppia di OnePlus Buds 3 o quasi Nothing Ear(a), quindi CMF non è davvero solo qui. Ma ancora una volta, se il prezzo rimane a £ 39, puoi ignorarlo.

E puoi soprattutto perché le specifiche sono piuttosto selvagge per questi soldi. No, purtroppo non è disponibile la ricarica wireless Qi, è un grosso sacrificio, ma detto questo, forse c'era da aspettarselo a questo prezzo.

Ma ci sono anche driver PMI da 11 millimetri con DAC Dirac Opteo e cancellazione attiva del rumore fino a 48 decibel. Ci sono sei microfoni montati, tre su ciascuno, e ogni carica ti offre 13,5 ore di utilizzo (senza ANC), per un totale di 55 ore tra una ricarica e l'altra. C'è anche il supporto Spatial Audio e una certificazione IP55.

È roba piccola qui, ma c'è Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, doppia connettività e Bluetooth 5.4, e la splendida custodia opaca è disponibile anche in colori leggermente più freddi rispetto al noioso nero che abbiamo ricevuto.

Quindi, a parte il fatto che non è possibile ricaricare in modalità wireless, valgono il prezzo modesto? Beh, quasi solo per le specifiche, a £ 39 (supponendo che il prezzo tenga) questa è una quantità assurda di funzionalità per i soldi. C'è quasi tutto ciò che si può desiderare qui.

In pratica, funziona anche in modo praticamente impeccabile. Certo, il controllo touch tramite ogni "stelo" sui dispositivi non è così reattivo come Apple o Bowers & Wilkins, e anche la vestibilità non è così intuitiva. Detto questo, il suono è sorprendentemente spazioso e può reggere il confronto con auricolari che sono due volte più costosi, se non tre volte più costosi in alcuni casi. Questa funzionalità Hybrid ANC funziona adeguatamente: non è l'aspirapolvere che si ottiene con le ammiraglie, ma è in grado di rimuovere sia il rumore aspro che quello improvviso.

Che tu stia ascoltando Queens of the Stone Age, The Gamereactor Show (dacci un ascolto) o video di YouTube sul treno, non c'è uno scenario in cui CMF Buds 2 non ti dia tutto ciò di cui hai bisogno, e non c'è segno nella costruzione o nella qualità del suono che qualcosa non vada qui.

Questo è davvero impressionante, proprio come ci aspettiamo da Nothing e CMF.