Apple ha davvero colpito nel segno con gli AirPods quando sono stati lanciati per la prima volta alla fine del 2016. Il design aperto a forma di apostrofo, privo della punta in gomma che sarebbe stata inserita nel condotto uditivo, ha permesso un tipo di vestibilità/ergonomia completamente diverso rispetto al 99,9% di tutti i modelli della concorrenza. Questo design in-ear "aperto" ha avuto origine nel 2001 con gli auricolari iPod, che hanno dato il via a una tendenza che da allora è continuata.

Personalmente, preferisco sempre le classiche cuffie in-ear chiuse, con punte in gomma inserite nel condotto uditivo. Suonano meglio nella mia esperienza, le mie orecchie preferiscono il design e apprezzo sempre la riduzione passiva del rumore che deriva dal fatto di ostruire i canali uditivi. Detto questo, so che molte persone pensano il contrario. Molte persone con cui ho parlato delle cuffie in-ear nel corso degli anni preferiscono il design aperto perché non vogliono che gli auricolari siano collegati al condotto uditivo, per vari motivi, ed è per questi potenziali acquirenti che Sennheiser è ora saltato sul carro "aperto".

Sei ore di autonomia per carica sono un po' avari, ma allo stesso tempo forse perfettamente accettabili, visto che dopotutto stiamo parlando di cuffie economiche.

Sennheiser Accentum Open è, come suggerisce il nome, un prodotto Accentum, il che significa che appartiene alla fascia economica del colosso tedesco delle cuffie. Queste cuffie sono vendute nei negozi per circa $ 130 e, all'inizio di questo test, non ci sono dubbi sulla loro convenienza. Queste cuffie sono eccellenti. Sempre superbo, non da ultimo in relazione alla concorrenza nello stesso segmento di prezzo.

Accentum Open ospita (nonostante il suo prezzo modesto) altoparlanti dinamici che misurano ben 11 millimetri, conferendo al suono un'apertura e una spaziosità con cui pochi altoparlanti da 6 mm possono competere. Mi piace il modo in cui i bassi vengono davvero fuori qui, mi piace la spaziosità del suono e mi piace che non si sentano mai affaticati, indipendentemente dall'uso che ne faccio. Sia che io stia suonando Touch & Go con il Intervals, passando a Audioslave o il Esbjörn Svensson Trio, il Accentum Open riesce sempre a trasmettere un suono caldo, gioioso e accattivante che è difficile da trovare altrove allo stesso prezzo. Il Nero-TX da Sound by Sweden può sicuramente competere con il JBL Live Pro 2 TWS, ma oltre a ciò, ci sono poche alternative sensate, o "concorrenti" in questo segmento.

Il design degli Airpods di Apple è ormai iconico e praticamente tutti i produttori lo hanno copiato.

In termini di durata della batteria, dura sei ore per carica e ci sono 28 ore di autonomia nella custodia inclusa, che, tra l'altro, è progettata in modo intelligente e occupa pochissimo spazio. Potrebbe sicuramente fare con un grado di protezione IP più elevato, poiché IPX4 (a prova di schizzi) significa che non possono essere risciacquati dopo un allenamento, ma per il resto è difficile trovare qualcosa di cui lamentarsi qui. Il Sennheiser Accentum Open è davvero un ottimo gadget e, anche se preferisco un design chiuso, è difficile batterlo.