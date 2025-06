Navee EasyRide 20

Prima che mi trasferissi da Copenaghen diversi anni fa, la "rivoluzione degli scooter elettrici" era in pieno svolgimento. Compagnie di noleggio come Lime e Voi hanno fatto irruzione sulla scena, e all'epoca era a dir poco impressionante che si potesse sempre tornare a casa abbastanza rapidamente utilizzando un'app. La legislazione avrebbe dovuto rendere un po' più difficile per questi scooter offrire il trasporto onnipresente e fluido che era il punto centrale del concetto, ma gli scooter elettrici non sono solo qui per restare, ma continuano ad avere una presenza sempre crescente sia nel paesaggio urbano che anche nelle periferie dove vivo oggi.

Il nuovo EasyRide 20 da Navee è impeccabile e puoi persino ottenere questo modello più conveniente per circa £ 250, ma guardandoci indietro tutti questi anni dopo che ho iniziato ad affittarli quando dovevo tornare a casa dalla città al mio appartamento, sono un po' sorpreso di quanto poco sia successo con il design, usabilità e funzionalità.

Non sono stati presi scorciatoie quando si tratta delle aspettative funzionali di base che un consumatore moderno potrebbe avere. Pesa 15 chili ed è facile da "rompere", piegare e possibilmente trasportare su una bicicletta. È sorprendente che non abbiamo ancora trovato un modo per ridurre il peso o la massa a tal punto che un utente possa piegare rapidamente un modello in qualcosa che sia relativamente portatile, possibilmente tramite una maniglia incorporata, o un design più pieghevole che offra dimensioni più piccole.

Il motore è da 250 W, ma con quella che i produttori chiamano una "potenza di picco" di 450 W. Ciò significa un'accelerazione ragionevolmente decente, ma poiché probabilmente guiderai nel traffico per la maggior parte del tempo, c'è una velocità massima fissa di 20 km/h, quindi, indipendentemente dalla potenza di picco, sei limitato alla stessa velocità di tutti gli altri. Tuttavia, il motore significa che puoi gestire pendii ripidi, e non ho sperimentato che mi rallentasse o esaurisse la carica nel paesaggio collinare intorno a me o vicino alla redazione di Gamereactor.

20 chilometri con una sola carica non sembrano essere particolarmente tanti. Non ci sono volute molte ricerche su Google per trovare scooter elettrici che pesano all'incirca lo stesso (E-Wheels E2S V2 Pro pesa 15 chilogrammi - uno in più) ma hanno un'autonomia di 50 chilometri. Sembra che l'autonomia sia l'area principale in cui sono stati fatti dei risparmi, ma qui Navee sembra essere andato un passo troppo lontano.

D'altra parte, la qualità costruttiva è sorprendentemente sublime. Ha la certificazione IPX5, quindi puoi guidare facilmente sotto la pioggia, pneumatici a prova di foratura e un sistema ABS solido come una roccia che ti porta in modo convincente a un arresto completo senza slittare o perdere trazione, anche se la frenata è improvvisa e brusca. Ma forse più di tutto, non si è badato a spese per la qualità dei materiali pratici che compongono dove ti trovi, dove tieni, dove guardi. E l'app di accompagnamento è anche reattiva con una connessione Bluetooth stabile, dati di guida precisi e la possibilità di sbloccare direttamente.

Anche se mi manca un po' di innovazione, forse nel design o anche solo nella funzionalità, è difficile contestare un prezzo così basso. EasyRide 20 non reinventa il concetto ed è vicino ai primi scooter elettrici con cui ho fatto il giro di Copenaghen molti anni fa, ma allo stesso tempo, è difficile negare quanto questa forma di trasporto stia diventando più accessibile grazie a prezzi così competitivi, e devo ammettere che ottieni molto per i tuoi soldi, anche se personalmente sarei disposto a pagare un po' di più per un po' più di stile.

