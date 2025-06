Shark NeverChange Air Purifier

Il Dyson Air Purifier medio è una torre, e non è un'esagerazione. Sono giganteschi. La stessa Dyson afferma che ciò è dovuto al fatto che la filtrazione HEPA è avanzata, il serbatoio dell'acqua deve essere di una certa dimensione e anche i condotti dell'aria attraverso i quali defluisce l'aria fresca e umida dovrebbero essere grandi.

Tuttavia, questo risulta essere tutt'altro che una verità universale, poiché Shark può ora offrire qualcosa di molto più economico e molto più salvaspazio. Il nuovo NeverChange Air Purifier (sì, è così che si chiama) ti costerà circa £ 250 e offre molte delle stesse funzionalità.

Innanzitutto, a rischio di ripetermi, è piuttosto piccolo. Stiamo parlando di 30x23x23 centimetri e un peso da combattimento di appena due chili. Questo lo rende facile da spostare, ma forse ancora più importante, può anche essere posizionato da qualche parte in casa dove ha senso senza attirare molta attenzione. Più volte, gli ospiti di casa nostra l'hanno scambiata per una piccola friggitrice ad aria, il che è forse molto azzeccato dato che l'abbiamo collocata principalmente in cucina.

Non è esattamente carino. Ci sono due aperture su ciascun lato che creano un aspetto futuristico non necessario, e sebbene il bianco opaco sia piuttosto accattivante e il display sia abbastanza sottile, c'è una grande striscia simile all'ottone nella parte inferiore che dice "Clean Sense IQ", che è il più appiccicoso possibile.

Detto questo, il suo posizionamento in cucina ha significato che ci siamo sbarazzati di tutto ciò che un filtro HEPA NanoSeal è progettato per rimuovere. Stiamo parlando di polvere e fumo, ma soprattutto di odori, che possono persistere nell'aria molto tempo dopo che il cibo è stato cotto. È qui che abbiamo notato una notevole differenza.

Il filtro installato può durare fino a cinque anni e, secondo un test leggermente inclinato sul sito web di Shark, cattura il 99,97% di tutti gli allergeni e le particelle irritanti. Tuttavia, il test viene condotto in una stanza di soli quattro metri quadrati, con la velocità della ventola impostata su MAX, che è piuttosto rumorosa. Partiamo quindi dal presupposto che l'efficienza sia inferiore e il problema è che, qualunque cosa accada, non è possibile sentire direttamente se l'aria che si respira è stata purificata da tali particelle, soprattutto non in un breve periodo di prova di alcune settimane.

Tuttavia, possiamo dire che i filtri integrati, DebrisDefence, Medium Particle, Activated Carbon e il suddetto filtro HEPA hanno un effetto comprovato sulla qualità dell'aria che respiri nella tua casa e puoi vedere tu stesso sul display cosa pensa NeverChange della tua aria misurata in percentuale. Sì, sembrava essere un po' ottimista, ma quando ha iniziato a funzionare, la percentuale è aumentata costantemente.

Il rumore è generalmente un problema, tuttavia, poiché su Auto spesso entra in seconda marcia, causando un notevole cambiamento nella firma del suono. Stiamo parlando di 45 dB e di ben 56 dB su Fan Speed 3.

Il Shark NeverChange Air Purifier è ben costruito, compatto e relativamente competitivo in termini di prezzo. Ci sono solo alcune aree in cui la sua efficacia è un po' deludente.