C'è stato un sacco di supporto per Nintendo Switch 2 Pro Controller dopo che le persone hanno avuto la possibilità di utilizzare il dispositivo per la prima volta ad aprile. Alcuni, come il nostro David, hanno detto che potrebbe essere il suo controller di gioco preferito fino ad oggi, e se si considerano i titani con cui è abbinato - il normale e Elite Series di Xbox, il DualSense e Edge di PlayStation, le varianti di terze parti di Scuf, Razer, Nacon e altri - queste sono alcune parole di battaglia. Ora che il Switch 2 e il Pro Controller aggiornato sono qui, a che punto siamo veramente?

Per cominciare, molti degli elementi di design e delle filosofie fondamentali che hanno impressionato Magnus nei suoi pensieri iniziali sulla console Switch 2 si traducono anche in questo controller. L'elegante finitura opaca, quasi simile alla grafite, abbinata a un grigio plastica polarizzante sotto i joystick e sulla parte superiore del dispositivo, si combinano per un aspetto davvero sorprendente e sorprendente. È sottile ma elegante, e francamente è esattamente tutto ciò che si può chiedere a un controller di gioco, poiché a volte i concetti di design possono tendere un po' troppo all'eccentrico.

Per quanto riguarda le funzionalità, l'idea dell'elemento "pro" è quanto di più semplice si possa ottenere su questo dispositivo. Certo, questo era lo stesso caso con l'originale Pro Controller, che era meno "pro" di questo. Ora ci sono un paio di pulsanti posteriori mappabili sul dispositivo sopra un jack audio dove si trovavano le informazioni di associazione sul modello originale. Ci sono un paio di altre funzionalità "pro" che potrebbero impressionare un utente Xbox, ma per i fan di Switch che hanno familiarità con Joy-Cons (o anche per i possessori di PlayStation 5), queste non sono esattamente attrazioni uniche. Mi riferisco al sistema di vibrazione HD Rumble 2, che è fondamentalmente una versione attenuata del feedback aptico del DualSense, e anche ai controlli di movimento che forniscono l'accesso a una manciata di funzionalità che in genere funzionano meglio quando si utilizza Joy-Cons. Potrebbe sembrare una cosa strana da dire, ma quando mai ti siedi davvero su una sedia o su un divano e desideri che il tuo controller di gioco tradizionale ti consenta di guidare un veicolo in Mario Kart spostando e ruotando il dispositivo stesso? È una meccanica divertente e unica, ma non è qualcosa che la maggior parte delle persone dà la priorità a una soluzione di controller classica.

Quindi sì, il lato "pro" di questo dispositivo è forse una forzatura nel grande schema delle cose. Rispetto ad altre alternative sul mercato, è un'opzione buona ma di solito inferiore, ma rispetto all'incuneamento Joy-Cons in quel piccolo aggeggio di plastica che viene fornito con una console, è un enorme miglioramento e sicuramente l'opzione "pro".

Annuncio pubblicitario:

Guardando oltre questo punto, la qualità costruttiva di questo controller è al top della gamma. Il dispositivo è solido e non tradisce mai di essere stato realizzato con materiali pregiati. I pulsanti principali A, B, X e Y sono scattanti e reattivi, i grilletti delicati al tatto con un piacevole suono di battito, i paraurti sono quasi silenziosi quando attivati e le levette analogiche sono lisce e precise. Il D-pad funziona come un incantesimo, anche se forse manca un po' della natura tattile di alcune opzioni alternative, e la raccolta aggiuntiva di pulsanti, incluso il nuovo pulsante C, sono posizionati simmetricamente e si sentono a proprio agio sullo chassis. Anche i nuovi pulsanti posteriori mappabili funzionano come previsto, ma penso che Nintendo abbia forse perso l'occasione di offrire "ali" di sensazione più premium come su un controller DualSense Edge o unElite Series, o anche pulsanti sporgenti che si adattano meglio alla posizione delle dita e delle mani, come nel caso di un Scuf Instinct Pro. Forse qualcosa del genere avrebbe spinto il Pro Controller appena fuori dalla fascia di prezzo ideale di produzione e vendita di Nintendo, ma penso anche che questo avrebbe potuto fare molto per elevare davvero il design di questo controller alla fase successiva.

L'unica area in cui Nintendo ha davvero superato PlayStation e Xbox almeno è la durata della batteria di questo controller. C'è una durata dichiarata di oltre 40 ore su questo dispositivo e, anche se (evidentemente) devo ancora confermarlo, dopo due giorni di utilizzo intenso senza ricarica nel mezzo, posso tranquillamente dire di non avere motivo di dubitarne affatto. Si potrebbe anche sostenere che oltre 40 ore sono eccessive - e in qualche modo sarei d'accordo - ma dopo aver trascorso alcuni giorni prima dell'arrivo del Switch 2 diventando sempre più frustrato con il mio controller DualSense dopo che si è esaurito dopo tre ore di utilizzo, questo non sembra solo una boccata d'aria fresca, ma come se stessi respirando di nuovo aria per la prima volta.

Quando si combina questo con un'ottima connettività attraverso una versatile porta USB-C e alcuni degli accoppiamenti più semplici e semplici con una console Switch 2 che si possa sperare, ci sono molte ragioni per essere impressionati da questo dispositivo. Considerando che si trova anche a un prezzo (£ 74,99/€ 89,99) che è appena al di sopra del prezzo tipico di un controller ma ancora molto al di sotto delle altre opzioni "pro", è una buona scelta per i fan che cercano un'alternativa più precisa a Joy-Cons quando utilizzano Switch 2 nel suo stato docked.

Annuncio pubblicitario:

Chiudendo il cerchio, considero il Switch 2 Pro Controller come uno dei migliori controller che abbia mai usato? È un ottimo dispositivo, senza dubbio, ma ci sono alternative migliori. Il motivo per cui questo gadget avrà successo è perché, come Apple e il suo ecosistema di prodotti e software da giardino recintato, questo dispositivo è una delle poche opzioni di controller "pro" regolari progettate specificamente per Switch 2 al momento, quindi per questo motivo è quasi in un campionato a sé stante. Ma per me, rispetto al resto delle opzioni sul mercato, la filosofia di design versatile e senza tempo di Xbox si distingue ancora come il miglior controller tradizionale che si possa comprare, mentre Scuf detiene ancora il titolo di migliore vera alternativa professionale per la sua natura sostituibile, la personalizzazione e la sua eccellente gamma di elementi professionali adeguati.