LG rilascia un nuovo set di televisori ogni anno e, per risparmiarci il fastidio di trascinare mostri giganti da 77 pollici su per le scale, solo per trascinarli di nuovo giù due settimane dopo, di solito iniziamo dando un'occhiata alla versione da 42 pollici della serie C. In primo luogo, la serie C di LG è la più popolare ed è considerata il fedele "mid-ranger" e, in secondo luogo, le dimensioni ridotte significano anche che puoi praticamente usarlo anche come un monitor di grandi dimensioni.

Abbiamo recensito il C4 da 42" qui, il C3 qui, e anche il C2 qui - tutto in 42", quindi c'è una bella continuità, e continua oggi con la recensione del C5 da 42", che ovviamente sarà seguito un po' più tardi dal più grande G5.

Ok, quindi cosa c'è di nuovo? A prima vista, non molto. Ha lo stesso profilo relativamente sottile di 41 millimetri e gli stessi due piedini sottili che non consentono alcuna regolazione dell'altezza, il che può rendere la regolazione un po' più impegnativa a meno che non lo si monti tramite VESA su un braccio di qualche tipo. Tuttavia, pesa meno di 10 chilogrammi, quindi è più leggero della maggior parte dei monitor da gioco pesanti delle stesse dimensioni, quindi montarlo dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ancora una volta, sono disponibili quattro porte HDMI 2.1 (anche se un giorno sarebbe bello avere DisplayPort), ognuna delle quali supporta 4K/120Hz, VRR e ALLM. Inoltre, per i possessori di PC, è disponibile il supporto per Nvidia G-Sync, AMD FreeSync e persino una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Ciò significa che il televisore entra nel campo di battaglia con un bel arsenale di armi, oltre alle tecnologie tradizionali che ci aspettiamo da LG, come HDR10, HLG e Dolby Vision. Ci sono anche un certo numero di porte USB A, Ethernet e Wi-Fi 6.

Annuncio pubblicitario:

Il pannello è ancora un WOLED, il che significa che il nuovo OLED a quattro stack con luminosità aumentata è riservato al G5 più grande e manca anche la tecnologia Micro Lens Array utilizzata nel G4 dello scorso anno. Si tratta di una decisione interessante, in quanto la tecnologia di punta di solito si ripercuote su modelli più economici l'anno successivo, quindi anche se ci sono miglioramenti, di cui parleremo, questo è ben lungi dall'essere un salto di qualità decisivo per il piccolo C5.

Questo significa che il piccolo 42" non può eguagliare i circa 1200 NITS che il televisore più grande può raggiungere in Standard Mode, proprio perché non è dotato della nuova tecnologia Brightness Booster, ma può comunque raggiungere facilmente quei 1000 NITS, che sembravano impossibili per un OLED solo pochi anni fa. Il nuovo processore AI a9 Gen 8 garantisce anche un upscaling davvero efficace, quindi sia che il contenuto o il segnale siano 1080p, sia che tu stia guardando la televisione in formati più antiquati, questa volta succede davvero qualcosa e la potenza extra significa che il webOS, altrimenti lento, funziona senza problemi per la maggior parte del tempo.

Inoltre, per fortuna, questa volta c'è un nuovo telecomando ridisegnato che finalmente abbandona il diluvio di pulsanti e il design nero pianoforte a favore di qualcosa di più minimalista, opaco e moderno, e mio Dio lo fa funzionare: è davvero alla pari con quello di Samsung ora.

Annuncio pubblicitario:

L'uso del piccolo televisore da 42 pollici è ancora una gioia per il lavoro editoriale generale, oltre che un rapido passaggio al gioco. Abbiamo recensito un mare di giochi su questo televisore negli ultimi tempi e possiamo solo concludere che, essendo un ibrido tra business e piacere, questa è una soluzione sublime. Allo stesso tempo, è importante sottolineare che in questo momento, con il C5 42" appena uscito nei negozi, il prezzo di circa 1.300 sterline per questa versione più piccola è un po' troppo, soprattutto considerando quanto saranno aggressive le offerte tra non molto.

Questa è ancora una raccomandazione sincera del C5 42" come un televisore eccellente e un monitor ancora migliore, ma considerando quanto poco è effettivamente cambiato, potrebbe essere meglio aspettare un po' di più.