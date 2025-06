Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2

Con una nuova console portatile arriva il dilemma di scegliere una nuova custodia per portarla in giro. In passato, per la mia console Nintendo Switch, ho costantemente provato diverse opzioni, dalla custodia ufficiale e fragile della stessa Nintendo, fino a un'opzione molto elegante ed elegante da Waterfield Designs. Mentre quest'ultimo in particolare mi rende quasi triste di doverlo lasciare nel passato, questa transizione apre le porte per affrontare l'unico grande problema che ogni custodia che ho posseduto in precedenza ha posto; una semplice mancanza di spazio e l'impossibilità di ricaricare in movimento.

Entra in scena Belkin. Gli specialisti dei powerbank hanno mosso i primi passi nel mondo degli accessori da gioco sotto forma di una serie di prodotti per il Nintendo Switch 2. Ci sono due opzioni di custodia per il trasporto, la più grande delle quali è l'argomento di oggi, e anche una protezione per lo schermo. Ancora una volta, l'obiettivo qui è il Charging Case for Nintendo Switch 2, che è un prodotto dal nome molto letterale, uno che svolge tutte le tipiche attività di trasporto ma riesce anche a infilare spazio per un powerbank che può essere utilizzato per caricare un Switch 2 mentre si è in giro. È un'ottima idea in teoria, ma la domanda è come si configura in pratica.

Per cominciare, la custodia è robusta e abbastanza leggera. Ha un rivestimento in tessuto che protegge quello che sembra un guscio di cartone rinforzato dove si trova un'unità Switch 2. Si tratta di un prodotto piuttosto grande e profondo, circa tre volte più spesso di una console Switch 2, il che significa che non è molto piccolo nonostante il fatto che non vi appesantisca mentre lo trascinate in giro.

All'esterno, a parte la cerniera che si estende intorno al corpo, c'è una maniglia per il trasporto realizzata con tessuto di qualità e, a parte il sottile logo Belkin, non c'è molto che tradisca l'identità di questo prodotto. All'interno, è più o meno lo stesso. Circa due terzi dello spazio interno è dedicato al Switch 2 nel suo "sedile" protettivo e al powerbank sottostante, con l'altro terzo riservato a una tasca a rete dove è possibile riporre cavi, schede SD e altri oggetti utili ma piccoli, una piccola tasca in tessuto per un AirTag o qualcosa di simile, e poi anche il ritaglio in tessuto ribaltabile che funge da posto per riporre fino a 12 Switch o Switch 2 cartucce di gioco. In realtà è una formula abbastanza tipica e tradizionale che Belkin ha presentato qui, e anche se sarebbe interessante vedere come appare l'innovazione della formula, come si suol dire, "se non è rotto... "

In termini di adattamento della console al case, è un po' un miscuglio nella mia esperienza. Senza il powerbank rimovibile sotto il Switch 2, si trova comodamente e senza problemi di sorta. L'apertura per il trasporto della cartuccia si allinea perfettamente con il display del Switch 2, il che significa che quando si chiude la custodia, si può essere certi che il ventre morbido proteggerà lo schermo da eventuali graffi. Tuttavia, quando si aggiunge nuovamente il powerbank all'equazione, le cose si fanno un po' più affollate.

Con il Switch 2 semplicemente posizionato sopra il powerbank, tutto si incastra ancora come previsto, anche se non così a filo, con la console quasi "fluttuante" sopra il powerbank. Questo va ancora bene in pratica, anche se idealmente mi piacerebbe un po' più di spazio tra i due pezzi di tecnologia. La complicazione principale arriva quando si tenta di caricare in movimento, poiché l'intera struttura fatica un po' a farlo funzionare. C'è un ritaglio nel Switch 2 'shell-seat' che consente al cavo USB-C incluso di connettersi alla porta USB-C inferiore di Switch 2 e quindi scorrere sotto il dispositivo per ricollegarsi al powerbank. L'idea qui è eccellente, ma in pratica sembra che la scala sia stata valutata male di un centimetro o due, tanto che quando tutti i cavi sono collegati, l'incastro perfetto e poi leggermente stipato di cui parlavo prima diventa improvvisamente molto, molto stipato. Ancora una volta, fondamentalmente, funziona tutto e la protezione per lo schermo in tessuto del ritaglio si adatta ancora come un guanto, ma un po' più di spazio di manovra farebbe molto.

Comunque, il powerbank stesso. Questo si trova in una piccola tasca sotto il Switch 2 dove un pratico cinturino in tessuto lo tiene saldamente in posizione. Il powerbank che Belkin ha selezionato è un 10.000 mAh da 20 W Boost Charge, che è abbastanza grande da caricare completamente un Switch 2 circa due volte prima di essere a corto di energia, secondo i miei calcoli e la mia esperienza. Viene anche fornito con un pratico display a LED integrato, in modo da sapere esattamente quanta carica è rimasta. Il cavo incluso è anche progettato per adattarsi alla bizzarra situazione in cui si trova, il che significa che ha un'estremità diritta tradizionale e un'estremità che si trova a un angolo di 90 gradi per adattarsi a un Switch 2.

Va detto come punto finale che il case ha un supporto cross-gen retrocompatibile, il che significa che con gli inserti inclusi, si adatta anche a un modello originale Switch o a un modello OLED.

Tutto sommato, il Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2 mi sembra un'ottima idea con un'esecuzione leggermente mal giudicata. La maggior parte di questa custodia urla qualità ed eccellenza e adoro gran parte di ciò che Belkin ha progettato e consegnato in questo prodotto, a quello che è un prezzo ragionevole di £ 50 / $ 70 / € 60, incluso il powerbank. Ma l'adattamento quando tutti i cavi sono collegati non sembra del tutto corretto e, sebbene non sia sufficiente per rendere questo prodotto inutilizzabile, per le future iterazioni, questa sembra sicuramente un'area in cui il lavoro significativo e i miglioramenti possono fare molto, molto lontano.