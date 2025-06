Govee Gaming Pixel Light

Ci sono innumerevoli produttori che si contendono la tua attenzione quando si tratta di illuminazione intelligente, Wi-Fi e basata su Bluetooth nella tua casa. Philips, Nanoleaf, Ledvance, anche IKEA. Ecco perché è estremamente difficile chiedere ai consumatori di prendere in considerazione un marchio di cui potrebbero non aver mai sentito parlare prima, ma ho intenzione di provarlo comunque.

Vedete, Govee si è fatto strada lentamente ma inesorabilmente nel mercato per un bel po' di tempo e, attraverso una serie di collaborazioni di successo, ha stabilito una solida posizione di mercato sia negli Stati Uniti che qui a casa, e la sua reputazione è costruita sulla versatilità e, forse in particolare, sull'affidabilità.

Parleremo delle loro classiche lampade da esterno un po' più avanti, ma abbiamo notato in particolare quando Govee ha iniziato a rivolgersi più direttamente a quello che potrebbe essere descritto come il "nostro" mondo con una cosiddetta "Pixel Gaming Light".

A prima vista, sembra un tablet, in quanto non è diviso in singoli "riquadri" LED ma è solo un display lucido. Naturalmente, in linea di principio, si potrebbe fare in modo che un tablet Android si comporti allo stesso modo, ma Pixel Light è significativamente più economico grazie alle sue funzionalità specializzate, e tramite l'app Home decisamente eccellente di Govee, si ottiene l'accesso a un mare di animazioni speciali su misura per questo display.

Non mi piacciono particolarmente gli effetti simili a Asus ROG intorno al display stesso - questi bordi, che sembrano usciti da un film di fantascienza economico, rendono il prodotto più economico del necessario, ma il pannello LED stesso, l'alimentatore e le opzioni di montaggio fornite da un supporto a parete e un piccolo supporto sono più che adeguate.

La quantità di animazioni in stile retrò è sorprendente e, come accennato, l'app stessa è eccellente ed estremamente reattiva. C'è Google Home, Alexa, Google Assistant, Matter e IFTTT, e i piccoli suoni a 8 bit che accompagnano certe animazioni vendono perfettamente l'illusione. È anche possibile programmare piccoli messaggi, che sembrano piuttosto belli in questo universo retrò.

L'unica lamentela è che il design fisico effettivo è ancora piuttosto pacchiano e non abbastanza neutro daGaming Pixel Light far innamorare gli appassionati di giochi più occasionali. Govee ha davvero un'ottima idea qui, ma un futuro perfezionamento sarebbe senza dubbio quello di attenuare un po' l'estetica GamerTM.

