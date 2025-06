Nintendo Switch 2 Camera & GameChat

Sì, è vero, stiamo prendendo due piccioni con una fava in questa recensione. Esamineremo non solo l'accessorio Nintendo Switch 2 Camera ma anche GameChat, e la ragione di ciò è semplicemente che il Camera è solo plastica aggiuntiva senza l'incorporazione di GameChat. Quindi, per cominciare, concentriamoci sul Camera e poi parliamo GameChat.

Nintendo Switch 2 Camera

Questa è forse la parte più 'ingannevole' della line-up Nintendo Switch 2. Si tratta di un gadget fragile e piuttosto economico che Nintendo riesce a mettere a un prezzo piuttosto elevato di 50 sterline. Per riferimento, è una webcam glorificata, e lo dico davvero. Si tratta di una piccola fotocamera montata su un'asta di metallo, che a sua volta è montata su una base metallica con una parte inferiore in gomma. È tutto in nero e ha un cavo che esce dal retro dell'unità fotocamera, che si estende verso il basso e viene bloccato in posizione con una piccola clip per la gestione dei cavi, prima di estendersi ulteriormente in modo da poter collegare l'estremità USB a una delle porte del dock Switch 2. Non è una USB-C, il che significa che deve entrare nel dock e non in una porta della console Switch 2, e oltre ad avere un piccolo bordo esterno scorrevole attorno all'obiettivo della fotocamera che funge da modo per "aprire o chiudere" la fotocamera e l'opzione per inclinare la testa della fotocamera su e giù, Non c'è praticamente nient'altro da notare dal punto di vista dell'hardware e del design.

Ancora una volta, è una webcam glorificata. Non avrei problemi se fosse più economico o offrisse video di qualità superiore, poiché a £ 50 è abbinato a prodotti come il C920 di Logitech, che presenta immagini Full HD 1080p e un'immagine davvero buona e ampia. Nintendo afferma che il Switch 2 Camera offre anche un'immagine a 1080p, ma la mia esperienza è che è significativamente peggiore, instabile ed è tutt'altro che una qualità video ideale. E questo è importante perché puoi collegare altre webcam al Switch 2 da utilizzare invece, come la già citata versione Logitech. E se si passa a terze parti, non si perde nemmeno il supporto vocale poiché il microfono utilizzato proviene dal Switch 2 stesso e non dal Camera - anche se è di scarsa qualità e per chiunque cerchi di parlare con amici o familiari tramite GameChat, si consiglia assolutamente di procurarsi un auricolare.

Il punto è che, per quanto riguarda l'usabilità fondamentale, il Switch 2 Camera fa il suo lavoro. Ma ci sono alternative migliori, meno insolite e ancora più economiche? Indubbiamente. Quindi tienilo a mente.

Chat di gioco

Nintendo non è ancora riuscita a offrire un sistema sociale intuitivo e, sebbene GameChat sia migliore, è ancora lontano dalla concorrenza. Trovo questo particolarmente frustrante perché a differenza dell'era del Switch e prima, dove il gioco online era popolare ma forse non così completamente comune come oggi, ora Nintendo ha tonnellate di ispirazione ed esempi a cui fare riferimento, che si tratti di strumenti per il posto di lavoro come Microsoft Teams e Zoom, alternative di gioco come Discord, e persino configurazioni specifiche per console dal brillante formato social di PlayStation e Xbox, che è stato il leader delle console per ben... mai.

È con questo in mente che GameChat a volte sembra un po' offensivo. È quasi come se Nintendo non volesse che le sue funzionalità social fossero intuitive e coerenti, poiché utilizza ancora scelte di design e stili che ti renderanno confuso o ti faranno venire voglia di strapparti i capelli. Come il Camera, GameChat funziona fondamentalmente, ma potrebbe - e dovrebbe - essere molto meglio. Lasciate che vi spieghi perché.

Per prima cosa, Nintendo nasconde ancora le sue funzionalità social in un vicolo. Non c'è un modo chiaro e ovvio per accedere alle funzionalità social dal menu principale, piuttosto devi passare attraverso il tuo profilo per trovare gli elementi sociali che includono l'uso arcaico Friend Codes. In sostanza, mentre su quasi tutte le altre piattaforme immaginabili è possibile cercare e aggiungere amici utilizzando il loro nome utente, qui è necessario riscattarli inserendo una sequenza di lettere e numeri unici per ogni amico. Funziona? Sì. Mi fa desiderare che funzioni in un altro modo? Anche sì.

Ma ehi, una volta che hai aggiunto un amico (che in genere richiede la condivisione di un Friend Code attraverso un'altra piattaforma social... bizzarro, vero?) Puoi facilmente visualizzare i loro profili e trovare ciò che hanno suonato, se sono online, e tutto il jazz aggiuntivo. Nessun problema qui da parte mia. Poi arriviamo a GameChat...

Premendo il pulsante C per aprire GameChat funziona bene, dopodiché ti vengono presentati semplici menu che aiutano a impostare una chat. Ancora una volta, finora nessun problema. Tuttavia, una volta che hai invitato gli amici e sei in una chat, inizi a renderti conto che mancano diverse funzionalità di base e di base, vale a dire l'aggiunta di altri amici a una chat esistente, che è impossibile senza chiudere una chat e aprirne una nuova. Inoltre, a causa dell'impostazione di GameChat, gran parte del tuo schermo sarà sopraffatto dall'interfaccia GameChat, che include un'enorme scatola nera intorno al tuo gameplay. Puoi cambiarlo e regolarlo in un formato diverso, ma sarebbe bello se ci fosse più di un effetto di sovrapposizione in cui le icone degli amici apparivano sopra il gameplay e non in un'area esterna. Cioè, fondamentalmente come funziona la chat di gioco per quasi tutti gli altri giochi esistenti.

Inoltre, a causa dell'insistenza di Nintendo nel far captare la voce dal microfono del Switch 2, la qualità audio di solito non è eccezionale a meno che il dispositivo non sia molto vicino, anche se l'elemento di soppressione del rumore funziona bene a meno che non ci si trovi in ambienti insolitamente rumorosi, ad esempio con un aspirapolvere in funzione nelle vicinanze o con bambini che fanno rumore. Per quanto riguarda la qualità del video, soprattutto se la fotocamera è messa a fuoco esclusivamente sul viso e sfoca gli sfondi, è altrettanto terribile. Se ti capita di indossare le cuffie, il software non saprà cosa fare e farà seriamente fatica a presentare un'immagine coerente, in modo simile a come i sottotitoli dal vivo generati sono a dir poco inaffidabili. È bello poter trasmettere in streaming filmati di gioco con amici e familiari, ma anche questo sembra un po' ingannevole, quindi, sebbene sia un'aggiunta interessante, non sembra un punto di svolta.

Ancora una volta, per quanto riguarda l'usabilità fondamentale, GameChat funzioni. Tuttavia, sembra anche un tentativo disperato di riflettere sistemi sociali alternativi, forse anche meglio descritto come un Temu Discord. Nintendo, nonostante tutta la sua brillantezza ed eccellenza quando si tratta di realizzare un ottimo hardware per console e giochi innovativi e di alta gamma, non riesce a superare le funzionalità sociali e di comunicazione, e GameChat è l'ultimo esempio di questo sforzo ovattato. Per i purosangue Nintendo, GameChat e Camera possono sembrare un grande passo avanti, ma chiunque abbia esperienza con soluzioni alternative saprà che ciò che viene offerto qui è nel migliore dei casi in ritardo.