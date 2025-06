HQ

Qui puoi vederci mentre disimballamo la console

Come probabilmente avrete già visto, le recensioni complete del Nintendo Switch 2 sono arrivate negli ultimi giorni, poiché Nintendo stessa ha abbandonato una vera e propria strategia di stampa a favore di consentire a tutti di avere accesso allo stesso tempo. Il giorno del lancio. Ciò significa che poco dopo il lancio, potreste leggere le nostre prime impressioni sulla macchina qui sul sito, ma da allora mi sono preso il mio tempo per assicurarmi di capire davvero a cosa punta Nintendo e se la console riesce a raggiungere questi obiettivi.

Ciò significa che leggerai un certo numero degli stessi frammenti di testo che apparivano nelle prime impressioni, ma con un po' di nuove intuizioni basate su una buona settimana di uso diligente ed esperienza con una vasta gamma di giochi. Ok, quindi ecco che arriva la recensione finale del Nintendo Switch 2.

Annuncio pubblicitario:

Switch 2 è un pezzo di hardware sublime, puramente da una prospettiva sobria e fisica. I materiali neri opachi con una sottile codifica dei colori trasudano qualità e le dimensioni di 116x272x13,99 millimetri lo fanno apparire vertiginosamente sottile e leggero nelle mani, soprattutto considerando le sue dimensioni, e la nuova impugnatura magnetica in ogni Joy-Con 2 è molto più intuitiva e infinitamente affidabile. Le dimensioni leggermente più grandi in generale lo rendono anche molto più comodo da tenere in mano per quelli di noi con mani leggermente più grandi. Per dirla senza mezzi termini, questa console non sembra vecchia, poco ambiziosa o economica: sembra una versione più matura, più adulta e raffinata di un'idea già esistente.

Ci sono una serie di perfezionamenti che sono immediatamente evidenti, questo è certo. I nuovi controller Joy-Con 2 sono assolutamente fantastici. Sono leggermente più grandi, rendendo più facile per quelli di noi con mani più grandi afferrare correttamente la console e il supporto/controller incluso, e il nuovo blocco magnetico è decisamente ingegnoso, molto più forte dei "binari" che Nintendo ha usato per l'originale Switch, pur essendo un meccanismo più reattivo e affidabile. Il nuovo cavalletto sul retro copre anche l'intera parte posteriore della console, rendendola molto più stabile. Piccole cose? Forse, ma sono cruciali per la sensazione di qualità e versatilità che è al centro dell'intera promessa diSwitch. Questo è ancora un Switch, ma è chiaramente un enorme balzo in avanti in termini di perfezionamento e miglioramento della stessa idea centrale. In altre parole, la stessa idea Switch.

Annuncio pubblicitario:

Potresti chiamarlo un Switch sotto steroidi, o, come ho detto, solo un Switch che è tornato sul tavolo da disegno, dove ogni singolo aspetto del suo utilizzo è stato aggiornato, semplificato e migliorato. Alcuni fan potrebbero rimpiangere la perdita di un'innovazione pazzesca, ma io non sono uno di loro. L'idea di NintendoSwitch funziona - fondamentalmente.

È estremamente difficile dire a lungo termine se Switch 2 ha abbastanza potenza "fuori dal cancello". Non sono particolarmente preoccupato per il WI-FI 6 o la connessione Bluetooth a vari accessori, né gli altoparlanti producono nient'altro che un suono cristallino in modalità portatile. Anche lo spazio di archiviazione UFS da 256 GB non è un problema, in quanto è possibile utilizzare schede microSD fino a 2 TB. No, stiamo parlando del design del SoC di Nvidia e del fatto che fornisca un sovraccarico sufficiente per ottenere l'evoluzione grafica e delle prestazioni che lo farà sembrare uno "Switch 2", anche tra tre anni.

Ad essere completamente onesto, è ancora così che mi sento dopo una settimana. Giochi come Cyberpunk 2077, Yakuza 0 Director's Cut e Sonic X Shadow Generations dimostrano che questa volta c'è più potenza con cui giocare, ma allo stesso tempo, gli standard grafici si stanno muovendo alla velocità della luce, quindi i giochi graficamente intensivi di studi visivamente ambiziosi non si troveranno rapidamente nella stessa situazione dell'originale Switch ? È estremamente difficile dirlo in questo momento, ma in base alle mie esperienze con giochi di terze parti, non sono particolarmente preoccupato che questa console esca dai blocchi di partenza con troppo poca potenza sotto il cofano.

Naturalmente, abbiamo Mario Kart World, e quando funziona senza problemi in 4K/60fps, mi riempie di fiducia riguardo al "power pack" che Switch 2 ha da offrire. Considerando quanto Nintendo e altri sono riusciti a spremere dall'antico chip Tegra nell'originale Switch, sembra che abbiano trovato un buon equilibrio. Certo, rimaniamo cauti, ma c'è anche un ottimo equilibrio in termini di rumore, di cui non ho sperimentato nulla, né di calore, che sembra essere abbastanza ben ottimizzato con la soluzione di raffreddamento scelta da Nintendo.

HQ

Abbiamo registrato molto del gameplay di Mario Kart World in 4K

Ora che stiamo parlando di risoluzione, sono uno di quelli che avrebbe voluto vedere Nintendo utilizzare un pannello OLED. Non è che questo pannello HDR10 a 1080p non sia impressionante, ma con l'introduzione del Switch OLED qualche anno fa, sono state sollevate aspettative che dovrebbero riflettersi qui, dato che si tratta di un aggiornamento così incentrato sulle specifiche. Inoltre, penso che sia un peccato che ci sia una cornice dello schermo abbastanza evidente su questo LCD da 7,9" 1080p. Non è esattamente offensivo, ma su un dispositivo portatile sarebbe stato vantaggioso utilizzare il più possibile l'area fisica dello schermo.

In termini di interfaccia utente, penso ancora che sia decisamente sublime. Tutta la navigazione, tutti i menu e ogni singolo pezzo di design dell'interfaccia utente cammina sulla linea sottile tra la giocosità infantile e un uso più raffinato e orientato alle funzioni. Anche i piccoli suoni dell'interfaccia utente sono tornati e continuano ad essere un tocco eccellente. La potenza extra rende l'uso del eShop un po' più fluido e tutte le forme di interazione tra te e la console sono infinitamente facili da capire. Ma GameChat è una caratteristica un po' strana, per non dire altro. La fotocamera di accompagnamento non è particolarmente buona, e sebbene l'interfaccia utente sia abbastanza reattiva, non è né particolarmente innovativa né particolarmente accattivante. Sì, è bello che il microfono sia integrato nella console stessa, quindi non hai bisogno di più attrezzatura del necessario, ma allo stesso tempo questa funzione è nascosta dietro un abbonamento Switch Online + Expansion Pack, che è anche una decisione un po' strana, poiché questa deve essere vista come una delle cose più rudimentali che un consumatore può ragionevolmente aspettarsi di includere nel prezzo della console.

HQ

Ti guidiamo attraverso l'interfaccia utente della console

Detto questo, si tratta di un problema piuttosto minore, poiché tutte le console vengono lanciate con "espedienti" e avere una chat vocale reattiva e buona è bello, dal momento che l'infrastruttura online non è sempre stata il punto di forza di Nintendo. GameChat funziona bene, ma questo è tutto ciò che posso dire al riguardo.

Tuttavia, ho solo cose positive da dire sull'altro "espediente" centrale, Mouse Mode, che si attiva quando uno dei due controller Joy-Con 2 viene posizionato con la striscia LED rivolta verso il basso. No, non è il modo più ergonomico per tenerlo in mano, ma sono rimasto a dir poco sorpreso da quanto siano intuitivi e precisi i comandi. E ad essere completamente onesti, questa è un'implementazione molto più organica di una sfida che affligge i produttori di console sin dalla notte dei tempi. Potremmo vedere una marea di giochi RTS in arrivo su Switch 2 ? Sulla base delle mie impressioni, è molto possibile e, se non altro, questo è un modo molto più reattivo per offrire questa forma di input rispetto, ad esempio, alle piastre tattili di Valve su Steam Deck.

Sulla base di test un po' più approfonditi, la durata della batteria è leggermente peggiore rispetto al modello OLED, e questa potrebbe essere ancora la più grande lamentela reale sull'hardware vero e proprio. Adoro la forma, amo la qualità dei materiali, amo la filosofia del design, amo anche l'interfaccia utente, ma la durata della batteria dovrebbe essere un po' migliore, non c'è dubbio.

Detto questo, questo è un nuovo giorno entusiasmante per coloro a cui fondamentalmente piace il concetto Switch, e io certamente appartengo a quel gruppo. Attendiamo con impazienza come gli sviluppatori, grandi e piccoli, risponderanno alla quantità di potenza e come elementi come DLSS e Ray-Tracing influenzeranno il budget delle risorse di ogni studio, ma per ora è sicuro dire che Nintendo è stata attenta a come ha messo insieme questa console. Switch 2 merita tutto il successo che sta attualmente riscuotendo sul mercato, e anche se il numero di titoli di lancio indispensabili è un po' scarso, e sarebbe stato intelligente lanciarlo insieme a Donkey Kong Bananza, questo è comunque un lancio formidabile per console.

HQ

Qui descriviamo brevemente le specifiche e le caratteristiche