Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung ha da tempo desiderato realizzare un telefono di punta meno pesante e orientato al business. Il Ultra è un telefono fantastico, ma è anche grande, ingombrante e molto orientato all'uso professionale. La risposta è il Galaxy Edge - un telefono che è stato snellito a tal punto da essere piuttosto invidiabile. Ha uno spessore di soli 5,8 mm e pesa solo 163 grammi. Quest'ultimo è piuttosto cruciale; durante il periodo di test, avevo anche altri telefoni in mano e tutti sembravano grandi e goffi in confronto.

È disponibile in tre accattivanti colori: bianco, nero e un azzurro molto chiaro, con montatura in titanio. È super elegante e la ceramica Gorilla Glass 2 è, come sempre, molto piacevole da toccare e utilizzare. Il design è molto simile a quello in cui Samsung ha progettato i telefoni per un certo numero di anni: non c'è nulla di nuovo o innovativo sotto il cofano, ma non importa quando è solido, funzionale e classico.

La fotocamera è il modello Samsung da 200 MP con grandangolo e un ultrawide da 12 MP. C'è solo uno zoom ottico 2x sulla fotocamera principale, ma manca qualcosa... C'è troppo poco. Voglio almeno 3x, e preferibilmente 5x, in modo ottimale fino a 10x con zoom ottico sul modulo della fotocamera quando mi viene chiesto di sborsare £ 1.100 per un telefono cellulare nel 2025. Semplicemente non è abbastanza. E potenziato dall'intelligenza artificiale o meno, non credo che sia all'altezza dello stesso livello di qualità dell'immagine degli obiettivi da 50 MP nel modello Ultra. C'è anche più rumore dell'immagine nelle foto con poca o scarsa illuminazione. Mi manca un teleobiettivo, un periscopio o qualcos'altro; Anche un obiettivo macro non sarebbe stato male.

Il sistema di intelligenza artificiale Gemini sta migliorando sempre di più. Ci sono un sacco di piccole cose, e sono particolarmente felice di avere le previsioni del tempo senza doverle chiedere. Il nuovo One UI 7 ha richiesto un po' di tempo per abituarsi, ma è anche abbastanza piacevole da usare. Ottieni gratuitamente Google One AI Premium con il tuo acquisto, inclusi 2 TB di spazio di archiviazione, ma solo per sei mesi. Dopodiché, costa circa £ 17 al mese. A mio parere, dovrebbero essere 24 mesi quando acquisti un telefono così costoso, ma d'altra parte, gli abbonamenti premium per altri servizi che ne derivano sono in genere solo tre mesi. Quindi forse mi sto solo lamentando inutilmente, ma a lungo termine si tratta di un sacco di soldi.

La combinazione della CPU Snapdragon 8 Elite e del display AMOLED 2X da 6,7" con 120 Hz è davvero buona. I colori in particolare meritano elogi e gli altoparlanti sono sorprendentemente buoni per un telefono così stretto. È particolarmente adatto per giochi e film/serie/video e, indipendentemente dal fatto che si tratti di intelligenza artificiale o meno, l'upscaling è notevolmente buono.

La batteria non è così grande - 3900 mAh - e francamente è troppo poca. Posso facilmente consumare fino al 12-13% della batteria all'ora e in media la batteria è durata 18,5 ore. Non so se è perché usi un telefono più del solito quando lo recensisci, o se il software non riesce a gestire le cose abbastanza bene. Lo spegnimento automatico dello schermo e altre funzioni di risparmio energetico leggero non sono state disattivate, ma non è sufficiente per un telefono che deve essere caricato due volte al giorno per assicurarsi di avere abbastanza energia. In questo caso, ti manca davvero la batteria del modello Ultra, che è più grande di oltre il 25%. E come tutti gli altri telefoni Samsung, la velocità di ricarica è di oltre un'ora quando la batteria è completamente scarica: non ho tempo di aspettare.

Viene fornito con 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione e, come sempre, l'offerta di lancio offre la grande capacità al prezzo della piccola capacità. Tuttavia, va notato che il telefono, se non limitato, sarà prodotto e distribuito solo in edizione limitata. Non è quindi detto che ce ne saranno molti con la piccola capacità disponibile per la vendita, a prescindere.

Questo mi mette un po' in difficoltà quando si tratta di dargli una valutazione. Ha un design molto attraente, leggero e di alta qualità con uno schermo di prima classe. Ma la durata della batteria è notoriamente scarsa e semplicemente non posso accettare che ci siano opzioni così limitate con la fotocamera quando devi pagare £ 1.100 anche per la versione più economica, il che è estremamente fastidioso, perché ci sono così pochi telefoni che recensisco che sto seriamente pensando di acquistarmi dopo il periodo di prova, E questo è uno di quelli. Ma forse sono solo apertamente critico perché ho il privilegio di provare la maggior parte di ciò che il mercato ha da offrire.