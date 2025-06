BenQ ScreenBar Halo 2

L'anno scorso abbiamo recensito ScreenBar Halo di BenQ, una luce per monitor che affermava di renderti più nitido e concentrato quando lavori, pur essendo più facile per gli occhi. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, è stato difficile legittimare o confutare questa affermazione sulla base di un uso limitato in relazione alla recensione. In altre parole, è difficile determinare se ScreenBar Halo può renderti più concentrato o proteggere i tuoi occhi.

Ora ScreenBar Halo 2 è arrivato e, sebbene sia estremamente facile consigliare questo gadget per un'illuminazione semplice ed efficace del tuo ufficio a casa, BenQ ora crede anche di avere un po' più di prove empiriche per dimostrare che può fare questo o quello.

Allora, che cos'è? BenQ afferma nel suo materiale per la stampa di aver collaborato con National Taiwan University of Science and Technology e Illuminating Engineering Society of North America per garantire che sia le lampade anteriori che quelle posteriori creino un ambiente delicato e che l'illuminazione contribuisca a creare le migliori condizioni per coloro che svolgono lavori in cui il colore è fondamentale.

Quindi c'è molta più ricerca dietro, collaborazioni legittime, ma siamo ancora più o meno al punto di partenza. Una lampada montata non può rendere il monitor più accurato nei colori, né può ridurre la quantità di luce blu di un monitor basato su LED. Ciò che BenQ ha ottenuto questa volta è che il ScreenBar Halo è in grado di decodificare e regolare con precisione le condizioni di illuminazione in modo da regolare la luce dannosa che può irritare gli occhi, ma questo può essere fatto in un certo senso con un'attenta illuminazione intorno alla workstation in generale.

Ancora una volta, non possiamo negare che un ScreenBar Halo possa migliorare la capacità dei registi di giudicare e montare lavori critici per il colore, ma non possiamo nemmeno dargli il nostro sigillo di approvazione senza un'effettiva conferma indipendente, che non è ancora disponibile.

Detto questo, il ScreenBar Halo 2 è forse l'illuminazione da scrivania più bella che si possa sognare e, su questa base, non abbiamo scrupoli a consigliarla.

In primo luogo, la lampada posteriore, montata sul retro e progettata per creare una cascata di luce sulla parete dietro la postazione di lavoro, è stata ridisegnata. La nuova tecnologia ASYM di BenQ ha creato una cosiddetta "retroilluminazione a tripla curvatura", che secondo BenQ può essere più nitida del 423% rispetto a prima. Ciò significa in pratica che questa lampada brilla davvero, rendendo il ScreenBar Halo 2 l'unica cosa di cui hai bisogno per illuminare il tuo posto di lavoro in modo super elegante.

Hanno anche ridisegnato la piccola unità di controllo wireless per renderla più reattiva, tattile e solidamente assemblata. È possibile regolare sia la luminosità che la temperatura da 2700K a 6500K. Ciò significa che la luce può apparire molto più naturale e su misura per il resto dell'illuminazione della stanza e, quando l'impostazione viene effettuata tramite questo piccolo ed elegante modulo di comando, puoi regolarla facilmente quando vuoi.

Con ScreenBar Halo 2, BenQ ha consegnato ancora una volta una lampada che illumina davvero qualsiasi postazione di lavoro e, sebbene sia impossibile verificare le affermazioni sulla salute o sull'efficienza del lavoro, questa è semplicemente un'ottima lampada e, in un certo senso, vale il prezzo solo per questo motivo.