Samsung S95F

C'è una buona ragione per cui Samsung è costantemente classificata tra i produttori di TV più influenti e più venduti sul mercato. Che si tratti di QLED, dei nuovi miniLED o anche della loro recente impresa OLED, c'è un curioso ed efficace mix di interfaccia utente, telecomando, contenuti, immagini e qualità costruttiva che fa sì che i consumatori si riversino sui modelli di punta in particolare.

Di recente abbiamo ricevuto l'ultimo S95F, un OLED da un'azienda che ha iniziato la produzione di OLED solo in tempi relativamente recenti, ma che in questo breve periodo ha dimostrato che ci si può facilmente fidare di loro per il prossimo grande investimento televisivo.

Ok, abbiamo testato il modello da 55", ma sono disponibili in dimensioni molto più grandi. Si tratta di un display OLED Glare Free Certified 4K a 165Hz, che supporta HDR 10+, VRR, ALLM e un'ampia gamma di altri standard, il che significa che questo è davvero un fiore all'occhiello praticamente in ogni parametro.

Il design è lo stesso profilo industriale "squadrato", e si ottiene ancora l'elegante One Connect Box, il che significa che tutte le connessioni chiave, da Apple TV a PlayStation 5, possono essere posizionate a breve distanza dal televisore vero e proprio, ma a mio parere, non ci sono porte mancanti o funzioni quotidiane effettive. Inoltre, Samsung ha ancora il miglior telecomando, perché anche se LG ha fatto progressi, non può ancora competere con Samsung.

Che si tratti del profilo di design Infinity One, del supporto a parete Slim Fit o del telecomando, Samsung è il re di quei piccoli dettagli di usabilità che insieme costituiscono un grande motivo per scegliere un S95F rispetto a un modello concorrente.

Come accennato, si tratta di un QD-OLED che può raggiungere i 165Hz e, grazie ad ALLM, Game Mode viene sempre attivato automaticamente e, tramite FreeSync Premium Pro, c'è una sottile correlazione tra i fotogrammi, garantendo una transizione fluida nella maggior parte dei casi d'uso. La caratteristica più impressionante è la luminosità. Durante la riproduzione di contenuti HDR adeguati, ovvero in condizioni perfette, questo pannello OLED può fornire ben 2100 NITS. Tuttavia, come sempre, questo è in piccole porzioni del pannello complessivo. Combina questo con un'impressionante copertura cromatica, misurata sia in sRGB che in DCI-P3, e avrai un pannello enorme e luminoso per il gioco e l'intrattenimento.

E poi c'è il contrasto, di solito il punto di forza assoluto di un pannello OLED. Sia nel contrasto effettivo, cioè vedendo oggetti illuminati su uno sfondo completamente nero, sia nelle transizioni, cioè quanta "fioritura" crea un oggetto luminoso quando si muove su uno sfondo nero. Samsung è sorprendentemente brava a controllare la quantità di fioritura qui, ma c'è un problema. Siamo stati allertati da un altro media che ci ha chiesto se anche noi abbiamo riscontrato uno strano livello di nero brillante se il televisore è stato posizionato in un ambiente particolarmente luminoso. A quanto pare, questo accade con i pannelli QD-OLED in generale, e forse è la superficie opaca del televisore che lo rende più evidente. Indipendentemente da ciò, si consiglia di utilizzare il televisore in un luogo in cui non c'è una forte luce naturale.

Detto questo, l'S95F è un potente promemoria del fatto che Samsung non solo comprende la facilità d'uso, il design intuitivo e la qualità costruttiva, ma che è tra i giocatori più forti nel mercato OLED. Presto testeremo i loro modelli 8K, molto più costosi eNeo QLED ambiziosi, ma in questo momento è estremamente facile consigliare l'S95F.