Kingston Fury Renegade G5

Kingston ha finalmente lanciato un'unità PCIe 5.0, chiamata "G5". Il motivo del ritardo è probabilmente che volevano raggiungere il segmento dei 14.000+ MB/s - la parte veramente hardcore - nota anche come 5.0x4. Per ovvie ragioni, non siamo stati in grado di testare il drive in precedenza, ma in generale abbiamo buone esperienze con Kingston in termini di affidabilità e generalmente consigliamo di attenersi ai marchi quando si tratta di memoria e RAM fragili.

Il prezzo è di circa £ 300 per il modello da 2 TB che abbiamo testato qui. La differenza di prezzo con e senza frigorifero è di circa £ 10, indipendentemente dal modello. Il modello da 4 TB costa poco più di 560 euro. A mio parere, è ancora un po' costoso, ma d'altra parte non ci si può davvero lamentare delle prestazioni.

La memoria è 3D TLC NAND in 218 strati, che viene utilizzata da molti altri. È relativamente economico da produrre, dura molti anni e, come puoi leggere all'inizio di questo testo, è veloce. Lo svantaggio è che non può sopportare tanti cicli di scrittura, ma puoi compensare questo mettendone di più nel prodotto e ottenendo così la stessa durata, senza che costi molto.

Kingston utilizza un controller SM2508, noto per la sua efficienza energetica nella gestione delle singole celle. C'è 1 GB di cache per 1 TB di capacità dell'unità. L'unità viene fornita con una garanzia di cinque anni, ma poiché l'MTBF (Mean Time Between Failures ) - ovvero la durata prevista dell'unità - è indicato in due milioni di ore (equivalenti a 228 anni), ci si può tranquillamente aspettare più di cinque anni di vita utile. Inoltre, la resistenza, ovvero la quantità di dati che possono essere scritti sull'unità, è di un petabyte per TB di capacità. In questo caso, con 2 TB, ciò significa che l'unità può essere scritta alla massima velocità senza interruzioni o rallentamenti per oltre 54 ore di fila.

La velocità di trasferimento teorica è di 14.700 MB/s. Il massimo che abbiamo misurato è stato di 14.398 MB/s. Non proprio lassù, ma quando abbiamo eseguito un altro test (CrystalDisk ), abbiamo raggiunto 14.759 MB/s di velocità di lettura e 14.099 MB/s di velocità di scrittura. Software diversi testano in modi diversi con diverse quantità di dati in blocchi di dimensioni variabili, quindi i risultati non sono mai identici alla realtà. Spesso eseguo un backup manuale di circa 700 GB di dati - alcuni devono solo essere spostati, altri devono essere spostati e sovrascritti - e anche se sono le stesse unità a trasferire i dati, la velocità e soprattutto il tempo totale variano enormemente. Grandi quantità di dati possono talvolta scendere a circa 350 MB/s. Ad esempio, ATTO Benchmark mostrava velocità inferiori di 700-800 MB/s rispetto a CrystalDisk e i miei trasferimenti manuali erano circa la metà delle misurazioni di CrystalDisk.

L'unità non diventa molto calda, intorno ai 35 gradi. È eccellente, ma in realtà è così bello che può influire sulla velocità. Le celle di memoria hanno una temperatura di funzionamento ottimale, che, se ricordo bene, è leggermente superiore. Il prezzo è alto per 2 TB, ma in generale il prezzo per le unità in grado di fornire 14.500+ MB/s è sempre alto. Ogni volta che si aumenta un po' di velocità con le unità NVMe basate su PCIe 5.0, il prezzo aumenta in modo significativo. Mi piacerebbe vederli fare una versione con, ad esempio, 10.000 MB/s e un prezzo di £ 180. Ma d'altra parte, è comprensibile che vogliano offrire solo un prodotto di prima classe in assoluto - e il prezzo lo riflette.