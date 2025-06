Negli ultimi anni ho testato alcuni tosaerba robotizzati piuttosto selvaggi qui a Gamereactor, dove il livello generale dei prezzi è stato alle stelle. Ma questi modelli, che costano oltre 1.500 euro, se non quasi il doppio, piacciono davvero alla persona media? Questa è la domanda, ed è per questo che è una fortuna che Dreame non solo abbia lanciato il selvaggio A2, ma anche, tramite il suo sottomarchio Mova, ora ci offra il 600 per circa 900 €.

Si tratta comunque di una discreta somma di denaro, quindi la funzionalità deve essere ancora di prim'ordine, senza sentire che i compromessi necessari ostacolano la possibilità di fidarsi che il tuo robot rasaerba faccia un buon lavoro, altrimenti qual è il punto?

Pesa 10 chilogrammi, ha la necessaria certificazione IPX6, il che significa che può essere parcheggiato e utilizzato tutto l'anno, ed è progettato in modo tale che non si possa dire immediatamente che si tratta di un modello economico. Sì, misura 64x41x27 centimetri, il che lo rende leggermente più piccolo rispetto ai grandi modelli di punta, ma questo è dovuto principalmente al fatto che la batteria che ospita è più piccola, il che lo rende adatto a giardini più piccoli.

La stessa Mova dichiara di poter gestire circa 600 metri quadrati. Considerando che la maggior parte dei giardini è molto al di sotto di questo, dovrebbe essere più che in grado di affrontare il prato intorno alla tua casa. Ancora una volta, a meno che tu non abbia bisogno di mantenere un piccolo impianto sportivo, 600 sembra essere sufficiente.

È essenzialmente lo stesso modulo LiDAR 3D che si ottiene sui modelli Dreame più costosi, che forma uno "spazio di visualizzazione" a 360 gradi attorno al 600, ed è lo stesso schema di taglio a forma di U come, ad esempio, l'A2. Manca la speciale tecnologia che consente al tosaerba di avvicinarsi molto, ad esempio, a un sentiero lastricato del giardino e di percorrerlo appositamente per tagliare fino al bordo delle pietre, ma detto questo, è un taglio sorprendentemente ravvicinato.

E sì, potrebbe essere importante notare qui che anche se il 600 può costare un terzo del prezzo di molti modelli di punta, non è necessario seppellire un filo per indicare il confine esterno dell'area che si desidera mantenere. Questo viene fatto di nuovo tramite una combinazione di sensori del tosaerba, connessione satellitare e Wi-Fi e, come con il Dreame A2, lo porti a fare una passeggiata durante la configurazione, dove mappi l'area specifica che il 600 dovrebbe falciare - ed è anche possibile dividerli in zone e nominarli.

L'app è estremamente reattiva e, ancora una volta, è presa in prestito quasi direttamente da Dreame, il che significa che è chiara e solidamente progettata. Se ci sono limitazioni qui con Mova che Dreame offre, è difficile individuarle, anche quando le si cerca attivamente.

Sì, i motori più piccoli sulle ruote fanno sì che il 600 possa percorrere "solo" pendenze di 24 gradi o meno, ma a parte questo, il taglio è così fine che è difficile distinguerlo da alternative molto più costose. Abbiamo anche testato il riconoscimento degli oggetti con una scarpa e un giocattolo, ed entrambi sono stati riconosciuti, hanno navigato e allo stesso tempo è stata inviata una notifica nell'app.

Se c'è un vero punto debole da sottolineare qui, è che i bordi non possono essere tagliati così finemente come con l'A2 da Dreame, ma a parte questo, questa è una prestazione sorprendente da un robot rasaerba che costa molto meno.