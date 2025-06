C'è un nuovo modello di punta in città da parte di OnePlus. Ha un pugno con un Snapdragon 8 Elite CPU con un chip GPU Adreno 830 integrato, un display da 13,4" con risoluzione 3,4K (3392x2400), che offre 315 PPI, profondità di colore a 12 bit e 144Hz. Non menzionano che si tratta di un LCD e non di uno schermo OLED. Non capivo come mai la qualità dell'immagine fosse ancora così buona, fino a quando non ho visto che il DeltaE è intorno allo 0,7 e la copertura DCI-P3 è del 98%. Detto questo, i colori appaiono leggermente troppo saturi e caldi, ma è comunque molto meglio di quanto non vedessi sul fronte LCD da un po' di tempo.

D'altra parte, è progettato per il multitasking e utilizza il sistema di intelligenza artificiale di OnePlus. Lo storage utilizza UFS 4.0 e vale la pena notare che la configurazione della RAM non è la stessa: la versione da 12 GB ha LPDDR5x a 4266 MHz, mentre la versione da 16 GB utilizza LPDDR5T a 4800 MHz. Non capisco come questo abbia senso in termini di produzione. Non è un nuovo standard di RAM, ha due anni e mezzo, ma ha una larghezza di banda maggiore, tuttavia, dubito che faccia davvero la differenza per gli utenti ordinari.

Il design è molto pulito e industriale e lo spessore è inferiore a 6 mm. La fotocamera è da 13 MP e c'è una selfie cam da 8 MP, ma siamo onesti, quanto spesso viene utilizzata? Le immagini vanno abbastanza bene per l'uso domestico, ma sono molto lontane da ciò che i telefoni di OnePlus possono ottenere.

Tutto sommato, sembra un tablet da gioco relativamente hardcore, ma con una frequenza di aggiornamento del touch screen di 120 Hz, è piuttosto lontano dai telefoni cellulari da gioco più dedicati. La luminosità dello schermo è buona: 600 nits normali, 900 di picco. È uno dei pochi tablet che ho testato in cui non devo farlo funzionare costantemente al 100%.

Il Oneplus Pad 3 è attualmente in fase di offerta introduttiva e, come lo conosciamo con molti telefoni cellulari, ci sono diversi tipi di sconti, offerte per studenti e omaggi sotto forma di altri prodotti OnePlus 3, oltre a metà prezzo sugli accessori. Questo rende difficile capire il prezzo reale del prodotto, ma d'altra parte è disponibile solo in un colore blu-grigio e, in questo momento, una versione 16/512 costa lo stesso di una 12/356, ovvero £ 529 senza sconti e omaggi.

Gli accessori includono una penna per £ 99, una tastiera per £ 160 e una custodia per £ 59. Abbiamo preso in prestito questi articoli e, sebbene siano un po' costosi (o meglio, non lo sono se si guarda a quanto fanno pagare altre marche per gli stessi articoli), sia la penna che la tastiera sono sorprendentemente buone, ma il Folio Case è probabilmente l'accessorio indispensabile. Sfortunatamente, le tastiere vendute nell'UE non possono avere batterie integrate, quindi siamo costretti a tenerle attaccate al tablet durante l'uso.

Non è incluso alcun caricabatterie, quindi devi pagare un extra per un caricabatterie da 80 watt. Tuttavia, questo è completamente inutile. La batteria dura bene ed è di oltre 12.000 mAh, quindi anche una lenta ricarica USB dal computer sarà sufficiente per mantenerla permanentemente in vita.

OnePlus vanta circa otto unità altoparlanti, ma dire che ha 4 "unità bassi" è forse un po' esagerato, dato che non è possibile ottenere molti bassi da un dispositivo così piccolo. Tuttavia, il suono è di gran lunga superiore alla maggior parte degli altri telefoni cellulari e tablet che abbiamo testato. E un grande ringraziamento alla persona che ha deciso di supportare LDAC, LHDC e AptX HD. Più persone dovrebbero farlo. Solo perché trasmetti in streaming l'audio da un tablet, non dovresti essere costretto ad accettare una scarsa qualità del suono o a eseguirlo come riproduzione Wi-Fi.

Dove OnePlus si distingue davvero è che utilizza lo stesso processore di alcuni laptop più piccoli e il loro sistema OnePlus Open per l'utilizzo di più finestre, ma senza una divisione distinta, è abbastanza buono. Ed è un po' più facile da capire rispetto a molti altri sistemi simili. Allo stesso modo, può essere utilizzato come display esterno. Funziona, ma forse non così agevolmente come si potrebbe desiderare, ma secondo quanto riferito gli aggiornamenti sono in arrivo. Come previsto, il tablet ha un sistema di raffreddamento ragionevolmente avanzato basato sul principio della camera di evaporazione.

OnePlus ha anche una sinergia ultra-ottimizzata se hai un telefono OnePlus. Non lo avevamo a disposizione, ma anche se l'idea non è nuova, è sempre positivo che l'opzione ci sia. Per tutto il resto, c'è O+, e funziona sorprendentemente bene.

Che tu stia solo guardando YouTube, disegnando, navigando o giocando, questo è chiaramente un solido tablet premium. Tuttavia, mi piacerebbe vedere disponibile una versione più piccola e leggermente più portatile, ad esempio 9". È un grande vantaggio che possa effettivamente sostituire un laptop Ultrabook o simile se si utilizza la tastiera, ma è una buona idea lavorare su cloud, poiché non c'è spazio di archiviazione illimitato.

Un prodotto davvero solido, ma purtroppo per questo tipo di prodotto, ad un prezzo elevato.