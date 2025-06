Logitech PowerPlay 2 e G502 X

Logitech è stata la prima a introdurre un tappetino per mouse con ricarica "per tutta la superficie" ed è ora sul mercato da tempo in una seconda versione. PowerPlay 2 è più economico, nel senso che il tappetino per mouse originale costava circa £ 110 sei anni fa, mentre questo costa £ 90. Il sistema è piuttosto ingegnoso: un tappetino per mouse con ricarica a induzione e un mouse con chip di ricarica compatibili. Per qualche motivo, i mouse e i tappetini per mouse delle due generazioni non sono compatibili. È un peccato perché quando Logitech produce apparecchiature di qualità, il senso di qualità è a un livello che pochi altri possono eguagliare.

PowerPlay 2 è ben realizzato, con materiali solidi, un buon rivestimento in gomma sul retro e la ricarica wireless del mouse funziona perfettamente. Dove Logitech ha avuto problemi con il primo PowerPlay sistema era che alcuni tappetini per mouse avevano problemi con i conduttori all'interno che si rompevano, il che significava che non potevano caricarsi. Per quanto ne so, questo problema non esiste nella stessa misura con PowerPlay 2, ma in compenso sono stati fatti due grandi compromessi. In primo luogo, il cavo è ora collegato in modo permanente. Se viene pizzicato, piegato o danneggiato in qualsiasi modo, l'intero pacchetto deve essere sostituito. In secondo luogo, non c'è più una porta USB integrata, è stato fantastico che il dongle USB del mouse potesse essere collegato direttamente al tappetino del mouse e utilizzare lo stesso cavo: due dispositivi USB, una connessione e solo pochi centimetri tra il trasmettitore e il ricevitore. Sembra strano che sia stata scelta questa soluzione, e penso che sia per ridurre il prezzo per i rivenditori, dato che pagare 110 sterline per un tappetino per mouse era probabilmente un po' troppo per molte persone.

Funziona? Sì. Abbastanza bene. Il mouse si scarica molto lentamente con un uso aggressivo e con un uso normale si carica lentamente. In effetti, non mi preoccupo più di spegnere il mouse, perché non ne vale la pena. Non ho avuto problemi con la connessione o la ricarica, e poiché il pad non richiede driver, in quanto fornisce solo alimentazione, si evitano tutti i problemi con hardware incompatibile, anche se il sistema è al 100% basato su hardware e dovrebbe quindi funzionare sempre.

D'altra parte, ora c'è una selezione molto più ampia di mouse compatibili, inclusi due dei miei preferiti: il G903 e il G502. Sono sempre stato un grande fan di questi due tipi di mouse di Logitech, quindi sono stato felice di provare l'ultima versione, il G502 X. Il mouse non è economico. Il primo G502 che avevo costava circa 50 sterline, ma ora il prezzo è aumentato e costa 80 sterline nuovo di zecca. Anche questo è un sacco di soldi per un topo.

Annuncio pubblicitario:

Si tratta di un classico mouse ergonomico per destrimani con poggiapollice, selettore DPI e ruota libera, il che significa che quando si scorre con il mouse, questo diventa improvvisamente continuo e la rotellina del mouse vola via come un cuscinetto a sfera in un pattino a rotelle. Inoltre, ci sono non meno di due set di pulsanti extra per il pollice e un pulsante da cecchino, come viene brillantemente chiamato, che ora è dedicato alla commutazione DPI o può essere rimosso secondo necessità. Tutto è, ovviamente, programmabile nel software G-Hub, che è diventato abbastanza buono e facile da usare.

Quello per cui stai davvero pagando, però, è la piccola copertura sul lato inferiore che può essere rimossa, poiché invece puoi utilizzare la capsula di ricarica fornita con il tappetino per mouse PowerPlay 2. Tuttavia, la carica della batteria è sufficiente per 35-36 ore con tutto acceso.

Logitech ama molto chiamare i propri prodotti con "luce" nel nome e i pulsanti Lightforce sono interruttori ottico-meccanici combinati. Qui, è un raggio di luce costante che viene interrotto quando si fa clic, e il clic è molto meccanico e tattile, sia in termini di suono che di feedback fisico nel dito. Se, come me, ami questo genere di cose, allora questo mouse è perfetto. LightSync è la loro illuminazione RGB fine e sottile con otto LED, mentre LightSpeed è il protocollo wireless di Logitech per il trasferimento dei dati, in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento di 8K.

Annuncio pubblicitario:

Il sensore è Hero 25K di Logitech, che, come suggerisce il nome, offre 25.000 DPI. Tecnicamente, può raggiungere 44.000 DPI e 888 IPS e può tracciare stabilmente anche con piccoli sollevamenti. È preciso e, combinato con il tappetino per mouse PowerPlay, è praticamente una configurazione perfetta del mouse, se si trascura il cavo, che non può essere rimosso, e il prezzo totale, che è piuttosto alto. Si adatta perfettamente alla mano, è il punto di equilibrio tra velocità e precisione, non perde mai la connessione o si comporta in modo strano. Sono di nuovo venduto.