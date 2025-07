PowerA Slim Case for Nintendo Switch 2

Può essere difficile scegliere la custodia perfetta per il tuo Nintendo Switch 2. Ci sono una moltitudine di opzioni sul mercato indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia disponibile solo da un paio di settimane, una manciata delle quali abbiamo già dato un'occhiata. Ciò che è significativamente più facile è condividere opinioni su questi accessori in quanto non ci sono molte deviazioni tra il modo in cui funzionano e agiscono.

Prendi PowerA Slim Case for Switch 2. Questo è quanto di più fondamentale si possa ottenere con una custodia per il trasporto. Si tratta di un corpo in tessuto che ha spazio sufficiente per riporre una console Switch 2 e una manciata di cartucce di gioco, conservandole in un lembo che può essere ripiegato per fungere anche da supporto per console. Sì, questa è l'entità delle complessità di questo case, ma francamente cosa potresti volere o aspettarti di più da un accessorio che ha lo scopo di conservare e proteggere il tuo sistema nuovo di zecca.

Ora ho recentemente recensito il case di Belkin che veniva fornito con un powerbank integrato e, sebbene fosse certamente un dispositivo con una filosofia di design più unica, ho notato che c'erano alcuni problemi per quanto riguarda l'adattamento della console e la comodità con cui un Switch 2 si inseriva nel case. Con il Slim Case, posso tranquillamente segnalare che questo non è affatto un problema. Un Switch 2 si adatta perfettamente allo spazio assegnato senza sentirsi angusto, ma pur mancando di spazio di manovra che potrebbe portare a preoccupazioni, la console potrebbe muoversi durante il trasporto. Questo è il montaggio più sicuro che si possa sperare.

Per quanto riguarda il lembo pieghevole del negozio di cartucce di gioco in tessuto, questo ha i suoi nodi. Per prima cosa, l'adattamento effettivo intorno alla console è perfetto e senza intoppi e il lato in tessuto più morbido si allinea bene con il display Switch 2 per proteggerlo da graffi e graffi. Nessun problema. La mia principale frustrazione per un piccolo difetto di progettazione è che, considerando il modo in cui il Switch 2 si inserisce in questo case, le cartucce di gioco si inseriscono effettivamente capovolte, il che significa che quando apri il case e apri lo sportello per accedere al Switch 2, le tue cartucce sono invertite. La mia preoccupazione è che le testine possano essere a rischio di caduta poiché l'adattamento e lo spazio disponibile non sono particolarmente indulgenti. È una preoccupazione minore, ma comunque una preoccupazione.

Inoltre, sarebbe una bella aggiunta di design se ci fosse una tasca extra da qualche parte, solo così hai una piccola area aggiuntiva per riporre i cavi, un'altra scheda SD o forse una manciata di altre cartucce se ne hai più delle 12 consentite dagli slot. Non è un rompicapo, ma così com'è, qualsiasi hardware aggiuntivo che desideri portare in giro deve essere fatto al di fuori e al di fuori del case stesso.

Guardando la qualità costruttiva e l'utilizzo dei materiali, questo è in realtà il top di gamma. I tessuti sono eleganti e morbidi all'interno e l'esterno ha un design più robusto e protettivo che gestirà meglio gli elementi. Anche la scelta della combinazione di colori è forte nei miei libri, con il grigio e il rosso che si combinano per creare un aspetto piacevole e sorprendente. C'è qualcosa da dire sulla riduzione delle dimensioni - o sulla rimozione completa - dell'enorme logo Switch 2 all'esterno (per cos'altro potrebbe essere utilizzato questo caso?) in quanto è un po' opprimente, ma per il resto, l'aspetto è un punto di forza.

Quindi, dal punto di vista del design, è quasi esattamente quello che si potrebbe sperare; Il suo aspetto impressiona e ha dimensioni che non occupano troppo spazio - sì, questo è fondamentalmente un'estensione del Switch 2, quindi non preoccuparti di una custodia grande e ingombrante che consuma spazio nella tua borsa - ma per quanto riguarda il prezzo. È conveniente a £ 15, il che significa che è sicuramente un'opzione forte per i nuovi o potenziali proprietari Switch 2. E questo è tutto quello che c'è da dire su questo caso. Svolge il suo lavoro a portata di mano con classe e facilità. Non è praticamente tutto ciò che potresti sperare da una custodia per il trasporto?

