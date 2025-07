Sebbene in precedenza abbiamo esaminato una miriade di gadget intelligenti progettati per migliorare le tue abilità culinarie o forse solo i tuoi risultati, non abbiamo valutato, misurato o valutato molti forni elettrici per pizza. Questo forse principalmente perché il mercato non ne è esattamente traboccante, ma anche perché solo un produttore si è fatto un nome in questo particolare tipo di cottura: Ooni.

Ooni è uno di quei produttori che si è affermato così saldamente all'interno di un genere di mercato specifico che i termini "forno per pizza" e "Ooni" sono intesi come sinonimi. Abbiamo precedentemente elogiato un'alternativa da Ninja, nella forma del loro Woodfire Outdoor Oven, ma questo Ooni Volt 12 trasuda un po' più di intenzione, ed è chiaro che Ooni ha l'esperienza qui.

Il Volt 12 è in realtà, per essere precisi, il primo forno elettrico per pizza di Ooni, ma lo stesso identico concetto, con all'incirca lo stesso telaio e materiali, è stato utilizzato per produrre i loro forni a gas di grande successo, che probabilmente hai notato qua e là negli ultimi anni. Sono certamente popolari, ma mentre stiamo passando da una piccola bombola di gas portatile all'elettricità, il Volt 12 non perde praticamente nulla di ciò che ha messo Ooni sulla mappa.

Il Volt 12 è costituito da un telaio in acciaio abbastanza solido, che viene poi verniciato a polvere in uno strato così spesso da mantenere il massimo isolamento termico. Ci sono una serie di comode maniglie che lo rendono abbastanza portatile e, grazie a un motore da 1600 watt, può raggiungere i magici 450 gradi in circa 20 minuti, dopodiché può cuocere una pizza classica con una base sottile e croccante, conosciuta all'estero come "napoletana", in soli 90 secondi - in altre parole, Il Volt 12 rispecchia le prestazioni delle varianti di gas più consolidate qui.

Annuncio pubblicitario:

Abbiamo consegnato il Volt 12 a uno chef professionista, che ha scattato le seguenti foto:

Annuncio pubblicitario:

È più compatto, ma hai comunque 33 centimetri con cui lavorare, che è adattato a una pietra per pizza in cordierite (un materiale solido utilizzato da molti produttori) e una pala per pizza che può essere acquistata in aggiunta. I controlli all'esterno sono semplici, infatti lo si può dire dell'intero prodotto, e in realtà è inteso come un complimento. Prendi la pietra, il manuale e il Volt 12 nella scatola, ed è praticamente pronto per l'uso. Sì, c'è una funzione boost che può riportare il calore se la piccola porta è rimasta aperta troppo a lungo, e c'è una piccola luce all'interno in modo da poter vedere gli ingredienti che cuociono o controllare il fondo.

In molti modi, è Ooni che dimostra ancora una volta che la funzionalità principale del prodotto e l'efficacia con cui esegue l'attività che si desidera che svolga sia la cosa più importante, quindi impostare un Volt 12 per la prima volta è un'esperienza decisamente user-friendly e i risultati sono difficili da criticare.

Ma se proprio devo provarci, direi che perché la porta, cioè la finestra, è così stretta, spesso mi è capitato di trovarmi in dovere di aprirla per controllare a dovere, e usando il termometro riuscivo a vedere che il calore usciva abbastanza velocemente. Sì, la pratica rende sicuramente perfetti qui, ma un po' più di spazio all'interno sarebbe stato l'ideale, o forse Ooni avrebbe potuto vendere un Volt 12+ ?

Detto questo, il Volt 12 arriva assemblato, funziona subito e ha dato i risultati sperati.