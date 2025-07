PowerA Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2

Per quanto buono sia il Nintendo Switch 2 Pro Controller, è un dispositivo piuttosto costoso considerando che è più semplice di un controller "pro ". Sì, ha un aspetto fantastico e sembra molto premium, ma non c'è molto tra esso e un normale controller Xbox, ad esempio, nonostante costi quasi il 50% in più. Quindi, se stai cercando di risparmiare ma desideri comunque un controller di tipo "pro" per la tua nuova console, cosa fai? PowerA ha una soluzione degna di discussione.

È noto come Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2 e, in poche parole, è un gadget economico che fa la maggior parte di ciò che fa il Pro Controller senza un po' di lanugine extra. Per cominciare, costa circa la metà di un Pro Controller a circa £ 35, e questa riduzione dei costi è chiaramente venuta da una moltitudine di posti. Questo dispositivo non è altrettanto premium al tatto, non presenta lo stesso peso soddisfacente, manca di effetti di vibrazione e vibrazione convincenti ed è puramente cablato, il che significa che è per lo più inutile se intendi utilizzare il tuo Switch 2 senza il suo dock. Questo potrebbe sembrare un sacco di aspetti negativi da tenere a mente, ma li bilancia con le levette Hall Effect, i pulsanti posteriori programmabili, un jack audio e alcune opzioni artistiche da selezionare al momento dell'acquisto.

Per dimensioni e forma, rispecchia quasi un Pro Controller ma è forse due volte più leggero. Per quanto mi riguarda, non sono un grande fan dei controller immensamente leggeri, poiché penso che il peso mi dia più controllo e mi renda più gratificante nelle tue mani. Oltre a ciò, anche il posizionamento dei joystick è asimmetrico e il D-pad è nella stessa posizione, così come il pulsante C per lo più. La differenza principale è che il pulsante Advantage riunisce gli altri pulsanti in un unico modulo più stretto, quindi i pulsanti +, -, screenshot e Home sono ora tutti situati lungo la parte inferiore del controller a sinistra e a destra del pulsante C. Non credo che questo sia un modo migliore o peggiore per farlo e francamente sembra urlare la scelta del design più di ogni altra cosa.

Guardando gli altri input, i paraurti, i grilletti e il D-pad funzionano tutti, ma a volte sembrano un po' economici e fragili, senza la stessa fluidità del Pro Controller. Questo gadget non fa molto per convincerti che non è un'opzione conveniente, e il modo in cui i pulsanti si sentono in pratica e i materiali scelti non aiutano certo in questo sforzo. Tuttavia, i pulsanti posteriori e il modo in cui sono progettati sono abbastanza intuitivi. Non c'è complessità qui, è sufficiente tenere premuto il pulsante Programme e il pulsante che si desidera mappare sui pulsanti posteriori per alcuni secondi, quindi premere il pulsante posteriore scelto. Fatto, semplice come. È un ottimo sistema in cui non riesco a trovare molti difetti, in quanto non richiede software aggiuntivo o simili. Inoltre, i joystick sono morbidi da usare e la loro natura Hall Effect assicura che rimangano sempre precisi e reattivi, anche se vale la pena dire che non ho avuto mesi per farli passare attraverso la suoneria, e solo il tempo dirà se durano dopo un uso veramente vigoroso.

Quindi sì, il nome del gioco qui è fondamentalmente che questo controller è conveniente e non ha alcun desiderio di convincerti del contrario. Non mi dispiace per il semplice motivo che è molto economico se si guarda alla concorrenza, ed è un acquisto degno per chiunque cerchi di accaparrarsi un controller di backup o un secondo dispositivo per accompagnare il proprio Pro Controller. Non ti lascerà a bocca aperta, e va benissimo, ma l'unico grande avvertimento da notare è che questo può essere utilizzato solo quando è cablato, cosa particolarmente importante in quanto il cavo fornito è da USB-A a USB-C, il che significa che se vuoi collegarlo direttamente alle porte USB-C del tuo Switch 2, Dovrai procurarti il tuo cavo...

Ma ehi, questo è un controller che fondamentalmente funziona e che non romperà la banca, il che in un clima di gioco e hardware sempre più costoso è un buon motivo per dare un'occhiata.

