MSI MPG 322URX QD-OLED

Con l'aumentare della pressione per la conversione all'OLED, diventa sempre più importante concentrarsi sui piccoli dettagli per fare davvero la differenza. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il numero di pannelli OLED e QD-OLED non è molto elevato, per usare un eufemismo, quindi il prodotto di base sarà spesso lo stesso. Ciò non significa che sia irrilevante. In particolare, la larghezza di banda della connessione e la cura del pannello integrato avranno un impatto importante sulla qualità nel tempo e, se stai spendendo soldi per una scheda grafica di fascia alta, il display dovrebbe anche essere in grado di durare per molti anni.

Il pannello fa quello che ci si aspetterebbe: risoluzione 4K da 31,5", uno strato QD per colori più forti, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Ciò significa anche che con lo stesso pannello, otteniamo le stesse certificazioni standard - DisplayHDR TrueBlack 400 - e ci sono VRR e ALLM per gli utenti di console, nonché DisplayPort 2.1a con 80 Gbps, quindi c'è UHBR20/DP80, che è il più alto sul mercato al momento. Ultra High Bit Rate dice un po' sulla risoluzione e sulla frequenza di aggiornamento che può essere gestita, che qui è a 4K 240Hz. Sfortunatamente, questo significa anche che se acquisti un monitor 4K/240Hz che non è in grado di gestire 80 Gbps, non otterrai la piena risoluzione o frequenza di aggiornamento. Quindi, anche se può sembrare insignificante, è un dettaglio piuttosto cruciale.

Si tratta di un pannello a 10 bit di Samsung, il che significa che il testo in particolare è nitido e preciso e i colori sono belli ma naturali. Tutto è pulito e preciso, anche se la densità di pixel è in realtà di soli 139 ppi.

Il raffreddamento è passivo con l'aiuto del grafene e viene fornito con una bella garanzia di tre anni. La cosa più importante per me, tuttavia, è che lo spostamento dei pixel è supportato, ma sono anche soddisfatto dell'oscuramento automatico di loghi, bordi e simili. Nel complesso, penso che i produttori stiano facendo il possibile per ridurre il più possibile il burn-in su OLED, e non ultimo automatizzarlo a tal punto che gli utenti non debbano fare nulla, mentre a lungo termine non lo notiamo nell'uso quotidiano.

La mia lamentela principale è il design dello schermo. Oltre alle barre nere nella parte superiore e ai lati che non sembrano avere senso, ha un'enorme lunetta nella parte inferiore che sembra non avere altro scopo se non quello di essere in un colore grigio a contrasto e presentare un grande logo MSI. Meno è meglio, soprattutto con il supporto. È grande, brutto e quadrato e occupa un'incredibile quantità di spazio sulla scrivania e anche sul retro. Perché? Cosa c'è di sbagliato in un classico design ad ala sottile o a treppiede che, a differenza di questo, è tipicamente realizzato in metallo? Per £ 1.200, il design dovrebbe essere più elegante di un monitor da ufficio di 10 anni. E non aiuta il fatto che la base di plastica economica includa il supporto, anch'esso realizzato in plastica economica.

Il prezzo è forse un po' alto. MSI stesso ha tre monitor che sono quasi identici e costano meno, un po' meno, il che rende ancora più difficile per le persone scegliere ciò che è giusto per loro. Tuttavia, a un esame più attento, è chiaro che questo monitor è una versione aggiornata di almeno uno degli altri, il che potrebbe spiegare l'aumento di prezzo, ma è ancora un po' ripido.

Va bene con 98 watt di potenza tramite USB-C e uno switch KVM integrato, e c'è il sempre controverso sistema AI, qui con mirini che cambiano automaticamente colore. Ai miei occhi mi sta ancora barando.

Una cosa per cui MSI dovrebbe essere lodata è che tutto può essere controllato tramite software e non attraverso un ridicolo menu a schermo integrato che deve essere navigato con pulsanti che non si possono vedere e un piccolo joystick di plastica. Non è una novità, vorrei solo che tutti lo facessero.

Lo schermo è classificato a Delta E <2. I would like to challenge that. The colour accuracy of the screen is quite impressive, and my undocumented claim is that it is probably closer to <1. The colour reproduction on this screen is some of the best I've ever seen, while the uniformity across the panel - which is often poor on cheap screens - is at the very good end of the scale. Could the light reproduction be better than 250 nits? Yes. But it still peaks at 1000 nits, and after also using it for office work with a large window with daylight shining directly onto it, I am perhaps a little inclined to think that 250 nits might be enough, even if more is obviously better.

Il punteggio avrebbe potuto facilmente essere un 10, ma sono superficiale. Il grande supporto nero in plastica economica lo trascina verso il basso, insieme alla cornice grigia del mento con il logo, e il prezzo deve essere ridotto di almeno il 15%. Ma se siamo onesti e guardiamo alle prestazioni "grezze", è una scelta ovvia, soprattutto perché anche con una RTX 5090, il 4K 240Hz è raramente utilizzato, quindi può essere con te per un certo numero di anni. Se avessi avuto i soldi, ne avrei comprato uno da solo.