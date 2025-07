Glorious Model O Eternal

Il mercato degli accessori da gioco è probabilmente meglio conosciuto per una cosa: prezzi folli per pochi grammi di plastica. Glorious, che non è esattamente conosciuto come un marchio low-cost, vuole cambiare la situazione con il suo nuovo mouse da gioco Model O Eternal.

Non stiamo dicendo che i prezzi possano essere dettati, ma è divertente che, con pochissime eccezioni, il mouse costi esattamente lo stesso, 40 dollari, ovunque... Tuttavia, ottieni comunque un design fresco con una struttura a nido d'ape e, a parte il cavo del mouse, in realtà non sembra un mouse economico.

Il Model O Eternal è una versione ridotta dei modelli più grandi: un design scheletrato con un motivo esagonale, un nuovo e potente pannello RGB e un peso di soli 55 grammi, che non è molto. A questo si aggiungono nuovi interruttori in grado di resistere a 80 milioni di clic e un design completamente simmetrico.

Viene utilizzato un sensore ottico da 12K, in particolare un Pixart 3311 (per quanto posso vedere, Glorious non lo specifica di per sé). E anche se vorrei un po' più di informazioni, per dirla educatamente, è ancora accettabile per un mouse economico.

Non sorprende che si senta leggero in mano. In effetti, l'intero mouse sembra abbastanza ben costruito, con la rotellina del mouse in particolare che è piuttosto buona e ha un solido clic su di essa. L'intera costruzione è molto precisa e ogni movimento è controllato. Anche il piccolo pulsante dell'interruttore DPI funziona senza problemi.

L'unico punto in cui il prezzo del mouse è evidente è nel cavo stesso. È fissato in modo permanente, ma questa è anche l'unica cosa che rivela davvero che questo non è un mouse costoso. Tutto il resto dice il contrario, poiché anche i pulsanti sono nitidi, tornano indietro rapidamente dopo l'attivazione e forniscono una resistenza ragionevole quando vengono premuti.

Anche l'ergonomia è buona e, con mia sorpresa, i due pulsanti laterali non erano né economici né spugnosi, ma in realtà realizzati correttamente. Sono stato anche sorpreso di scoprire che i piedini sotto il mouse non sono in PTFE, ma UTE, tuttavia, non riuscivo a notare la differenza.

Se avessi un budget limitato, il Model O Eternal sarebbe una scelta estremamente ovvia. Il problema per Glorious ora diventa spiegare ai clienti perché i modelli più grandi sono molto più costosi...

