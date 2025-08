JBL Tour One M3 Smart TX

Troppo spesso, trovo che i nomi dei prodotti nell'infinito mondo tecnologico di oggi siano terribilmente cattivi. Tutto, da Xbox Series X e Xbox Series S a Sony Ult Tower 10 a Gigabyte Radeon RX7900XTX, mi sembra tutto una pura assurdità in termini di come vengono chiamati e del processo di pensiero che sembra entrare nella convenzione di denominazione. Tuttavia, il trasmettitore audio Smart TX relativamente nuovo di JBL è l'esatto opposto... Perché è intelligente. Si chiama per quello che è, e raramente ha bisogno di essere molto più difficile o complicato di così.

Con Smart TX, puoi utilizzare queste cuffie JBL praticamente per qualsiasi cosa. Se sei su un volo e non vuoi un cavo intorno al collo o utilizzare le cuffie spazzatura di plastica della compagnia aerea, usa Smart TX per inviare il segnale audio dal tuo sedile alle tue cuffie JBL wireless. Invia a più cuffie contemporaneamente o collega il tuo tablet o laptop tramite USB-C. Smart TX è incredibilmente intelligente, e qui JBL ha fatto un passo in una direzione che nessuno dei suoi concorrenti più vicini ha preso. Vanno quindi elogiati sia l'idea che l'esecuzione/funzionalità.

Nero, blu metallizzato e champagne sono i colori disponibili.

Oltre a questa caratteristica, il JBL Tour One M3 è un modesto aggiornamento dei già brillanti M2. Penso che la vestibilità, il design e l'ergonomia generale siano assolutamente brillanti qui e la memory foam nelle cuffie leggere da 278 grammi è la più comoda che puoi trovare in questo segmento di prodotti. Inoltre, penso che la funzionalità sia fantastica qui, i controlli touch sono eseguiti in modo brillante e l'app gratuita di JBL è ancora perfetta.

In termini di suono, è difficile dire qualcosa di negativo sul JBL Tour One M3, che offre quel carattere caldo, giocoso e spensierato per cui JBL è noto, senza compromettere troppo il controllo o il tempismo. I bassi sono profondi e forti ma mai invadenti, e la gamma media offre un buon dettaglio, anche se come qualcuno che usa il Sennheiser Momentum 4 su base giornaliera, vorrei un po' di più. Ma solo un po'.

C'è anche un'ariosità nella riproduzione degli alti che mi piace e, nonostante la possibilità di regolare l'equalizzazione nell'app in base alle mie preferenze, ho praticamente ascoltato solo l'accordatura standard quando ho usato queste cuffie. Tramite USB-C a un computer in grado di emettere audio ad alta risoluzione, diventa ancora meglio. La qualità LDAC è perfetta e mi piace molto il tempismo, come ho detto. È stretto, così stretto, ed è difficile trattenersi dal ballare quando queste cuffie suonano l'ultimo album di Vulfpeck direttamente nel tuo cranio.

La vestibilità è fantastica e il memory foam è super confortevole.

Anche la cancellazione del rumore è buona, non la migliore del segmento, ma comunque molto buona. Il Sony WH-1000XM6 è leggermente migliore qui, così come il Bose Quiet Comfort Ultra, ma il JBL Tour One M3 supera sia il Sennheiser Momentum 4 che il Bowers & Wilkins PX7, e da parte mia, apprezzo che l'ANC non blocchi tutto completamente, poiché il WH-1000XM6 in particolare mi fa sentire un po' stordito quando l'ANC è troppo forte e troppo evidente. Anche la qualità delle chiamate è assolutamente brillante e molto probabilmente la migliore della sua categoria grazie a quattro microfoni adattivi con riduzione del rumore AI.

380 sterline sono certamente tante, ma qui si ottiene davvero quello per cui si paga.

La durata della batteria è la prossima caratteristica di queste cuffie che, insieme a tutto il resto, le rende un pacchetto molto attraente. 70 ore per carica significa che sono i migliori della categoria e ora ho utilizzato l'esemplare di recensione per un mese intero, ogni giorno, senza caricarli una volta. Quando la batteria si esaurisce, è disponibile una ricarica rapida tramite la nuova tecnologia della batteria di JBL. Se si carica per dieci minuti, si ottengono ben dieci ore di riproduzione in cuffia. A questo punto, ovviamente, ti sei già reso conto che si tratta di un vero e proprio mostro di prestazioni di una cuffia over-ear wireless. Al momento è quindi incredibilmente difficile battere JBL qui, e in questo momento non vedo alcuna minaccia per il trono che JBL si è creata.