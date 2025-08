8bitdo Ultimate 2

Sembra che le opinioni siano divise sulla seguente affermazione, ma non è facile per una terza parte entrare nel mercato e produrre un controller che diventerà uno dei preferiti da un pubblico molto specifico. Valve l'ho scoperto nel modo più duro. Su specifiche piattaforme console, Microsoft, Sony e persino Nintendo producono controller piuttosto buoni e su PC anche le offerte dei tre di cui sopra funzionano senza problemi.

Ma 8bitdo ha capito molto tempo fa come attrarre questo gruppo target attraverso una combinazione di design nostalgico e funzionalità innovative, il che significa che in realtà hanno un seguito abbastanza fedele, e forse giustamente.

Prendi il Ultimate 2, un controller che con ogni probabilità verrà sostituito da un Ultimate 3 tra non molto, e che puoi quindi trovare per circa £ 48. Il design è volutamente semplice, ma l'ampia compatibilità e, in particolare, il fatto che sia incluso un elegante dock di ricarica ha fatto sì che molte persone lo preferiscano su PC e, in misura minore, anche su Switch.

Allora perché scegliere 8bitdo rispetto a un DualSense, un controller Xbox Series o anche qualcosa di più competitivo da Scuf ? Certo, il layout è familiare, ma in realtà è dotato di TMR (magnetoresistenza a effetto tunnel) sulle levette analogiche, che, che ci crediate o no, sono ancora più durevoli e affidabili dell'effetto Hall, anche se non sono misurabilmente più accurate di altre tecnologie. Ci sono due pulsanti extra schiacciati tra R1/R2 e L1/L2, che possono essere mappati direttamente tramite un'app o un programma dedicato, e nel complesso pesa 246 grammi, il che significa che si adatta perfettamente alle mani più grandi che desiderano un po' di presa nei loro controller.

Il punto è che si tratta di un kit piuttosto serio che combina specifiche orientate alle prestazioni con un design solido. E poi c'è il molo. Innanzitutto, è progettato in modo brillante e ha un aspetto davvero piacevole in quanto fonde perfettamente le linee tra il dock e il controller quando è in carica, ma funziona anche in modo impeccabile. E sì, supporta sia il Bluetooth, ad esempio su Android, sia i 2,4 GHz tramite un dongle piuttosto sorprendente e decisamente bello, ad esempio su un PC.

Si noti che non sto menzionando specificamente le piattaforme console qui, e c'è una buona ragione per questo. Sì, puoi ottenere una variante specifica di Switch tramite il sito Web di 8bitdo (manca il dongle), e questo funziona anche per Switch 2, ma indipendentemente dalla console Nintendo che possiedi, non può riattivare la console da Sleep Mode come può fare una coppia di Joy-Cons o un controller Pro. PlayStation 5 e Xbox Series non sono affatto supportati.

Su PC, puoi scegliere praticamente tra tutti i controller sul mercato e questo di per sé rende più difficile consigliare il Ultimate 2. Non è che manchi qualcosa, e per questo prezzo è difficile discutere contro un controller Xbox Series, ma ci sono così tanti giocatori solidi come una roccia sul mercato che possono facilmente migliorare la funzionalità e persino il design.

Sono il fascino e le specifiche sorprendentemente solide, come le levette analogiche TMR, che funzionano davvero per 8bitdo, ma sarebbe ovvio integrarsi ulteriormente nell'ecosistema Switch 2 con una migliore integrazione con un innegabile 3, in modo che il proprio controller Pro ottenga un vero concorrente. Fino ad ora, tuttavia, questo è bello, funzionale e relativamente economico considerando che il dock è incluso, e questo è sufficiente per ottenere una raccomandazione da parte nostra.