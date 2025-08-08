Segway Navimow X390

HQ

Con la serie Navimow 3, Segway ha deciso di rendere i robot rasaerba più intelligenti e facili da usare. La serie è composta da quattro modelli che coprono tutto, dai giardini di piccole ville a enormi prati fino a 10.000 m². Abbiamo messo le mani sul modello di punta, l'X390, per vedere se è all'altezza delle sue grandi ambizioni. Ci teniamo solo a chiarire fin dall'inizio che non si dovrebbe acquistare un rasaerba robotizzato progettato per aree così grandi, ma molte delle caratteristiche che abbiamo testato qui sono anche parte integrante dei modelli più piccoli della stessa serie.

Sappiamo che molte persone sono interessate a questo, quindi iniziamo affermando che questo è uno dei modelli più lussuosi, il che significa nessun cavo perimetrale, nessuna installazione complicata, devi solo assemblarlo, scaricare l'app, collegarlo al tuo Wi-Fi e controllare la mappatura iniziale tramite il tuo cellulare. Il processo dura circa 15 minuti e corrisponde facilmente a quello offerto da concorrenti simili, come Dreame. In effetti, è abbastanza chiaro che Segway ha investito molte risorse nello sviluppo e nel layout di app intuitive.

Il controllo dell'app è eccellente, un po' come il controllo di un gioco. È sufficiente tracciare i confini del giardino facendo scorrere il tosaerba lungo il bordo e, se ci sono aree da evitare, possono essere rapidamente contrassegnate e salvate. Sulla carta, è semplicissimo e, in pratica, ha funzionato incredibilmente bene. Questo non è unico per Segway, ovviamente, ma è sorprendente quanto sia diventato più facile configurare e utilizzare un robot rasaerba in pochi anni.

Come accennato, l'X390 è costruito per giardini di grandi dimensioni, ma vale comunque la pena sottolineare la sua precisione. Utilizza la tecnologia di posizionamento EFLS 3.0 di Segway e una combinazione di telecamere e sensori per una navigazione precisa. Ancora una volta, niente di tutto questo è particolarmente unico, ma il risultato sono bordi belli e nitidi senza la necessità di rifilatura manuale. Tuttavia, va detto che se corre quotidianamente su pendii ripidi, l'erba può diventare un po' filamentosa ai bordi, ma questa è davvero una lamentela minore nel grande schema delle cose.

Le sei lame rotanti sono dotate di sei lame rotanti e di una larghezza di taglio di quasi 24 cm, il che significa che l'X390 è in grado di gestire grandi aree in modo rapido ed efficiente. La batteria dura fino a 200 minuti e, quando si scarica, ritrova la strada per tornare alla base, si carica per circa un'ora e continua a funzionare. In confronto, molti concorrenti offrono sia tempi di funzionamento più brevi che una ricarica più lenta, e batte in particolare l'A2 di Dreame in questo senso, che si trova all'incirca nella stessa fascia di prezzo.

Il livello di rumore è di soli 60 decibel, quindi può funzionare presto o tardi senza disturbare i vicini. Ci sono anche i fari per lo sfalcio notturno, un dettaglio divertente ma davvero utile. E con il supporto sia per Alexa che per Google Assistant e la protezione antifurto GPS, non c'è molto di cui lamentarsi quando si tratta di funzioni intelligenti.

Purtroppo, però, dobbiamo tornare sui ripidi pendii, che sembrano essere dove il Segway fatica un po' principalmente. La tecnologia è impressionante e il controllo della telecamera e del sensore è generalmente affidabile, ma in condizioni di bagnato molto umido abbiamo scoperto che la macchina faticava più del previsto con pendenze ripide. E sebbene la configurazione sia rapida, richiede comunque un po' di tempo per comprendere le numerose opzioni dell'app prima che tutto funzioni senza intoppi.

Ma il fatto che sia un po' più complicato di così non è una sorpresa, e lo stesso si può dire fondamentalmente del robot aspirapolvere medio, che ora offre anche molte opzioni che il consumatore medio non riesce a capire. È quindi anche una lamentela relativamente minore che ci vorrà del tempo per capire il tuo X390, poiché puoi contare sui risultati in ogni caso.

Tutto sommato, il Segway Navimow X390 è uno dei robot rasaerba più avanzati che abbiamo testato. Combina la facilità d'uso con una seria potenza e precisione e, per i proprietari di grandi prati, può essere un vero miracolo. Tuttavia, il prezzo e il fatto che si ottiene il massimo da esso in giardini più grandi significa che non è una scelta ovvia per tutti.