Ninja CREAMi Deluxe

Abbiamo affermato in diverse occasioni che Ninja è diventato virale numerose volte ormai. È difficile dire perché, a parte il fatto che il produttore deve aver in qualche modo inchiodato il concetto di gadget da cucina intelligenti, semplici e relativamente economici che si rivolgono al più ampio gruppo target possibile. Fortunatamente, storicamente sono stati in grado di sostenerlo a grandi linee, e l'ultimo prodotto che sembra aver preso d'assalto il mondo è il cosiddetto "Creami", che è fondamentalmente una gelatiera versatile con alcuni notevoli ma comprensibili limiti.

Non si tratta di un Simac tradizionale o simili, che, oltre al congelamento, richiede ore di attenta piegatura degli elementi per creare il vero "gelaaaaato" (immaginate i tipici gesti delle dita italiani qui). Invece, il Creami Deluxe assomiglia a grandi linee a una specie di frullatore, in cui gli ingredienti vengono posti in un contenitore relativamente grande e poi montati. Ci sono 11 funzioni che possono essere selezionate tramite un'interfaccia utente sorprendentemente rudimentale, se non un po' poco attraente, ma ci sono molte opzioni: gelato, sorbetto, frappè, granite o persino un "creamiccino" (sì, mi fa male scriverlo).

Il vantaggio è che, oltre alle ricette che Ninja effettivamente fornisce, che sono sorprendentemente semplici e facili da mettere insieme, Creami è, come detto, diventato virale. Ciò significa che puoi essere ispirato da tonnellate di anime creative su Internet che preparano tutti i tipi di bevande fredde per soddisfare una dieta specifica o forse allergie. Il punto è che anche se può farti venire i brividi lungo la schiena quando ti dedichi alla cultura "virale", è sicuramente un vantaggio perché Internet improvvisamente lavora molto duramente per venderti il concetto, proprio come con la friggitrice ad aria, per esempio.

E puoi essere cinico al riguardo, ma la mia ragazza Klara ha trovato rapidamente diversi thread di Reddit specializzati in ricette salutari per la colazione con yogurt gelato (rana per chi non lo sapesse), e si è rivelato un enorme successo.

Creami Deluxe è facile da pulire e incredibilmente facile da usare, ma allo stesso tempo, in una serie di modi critici, è un elettrodomestico da cucina superfluo che costa £ 250, quindi sarebbe stato vantaggioso se Ninja avesse lavorato un po' sulla finitura della macchina. Forse sarebbe stato meglio evitare la superficie in plastica nera lucida soggetta a graffi al centro, che si sporca solo a guardarla e la fa anche sembrare più economica di quanto non sia. Inoltre, va notato che le lame non raggiungono il bordo del contenitore, il che significa che la consistenza completamente morbida a volte viene leggermente rovinata da pezzi congelati che non sono stati tagliati correttamente.

Ma questo è un prezzo molto piccolo da pagare, soprattutto considerando che Creami non è una gelatiera nel senso tradizionale. Ciò significa che è davvero più economico della maggior parte delle alternative, ma allo stesso tempo devi ovviamente pianificare un po' come lo usi. Per noi, questo non è stato un vero problema, dato che avevamo un'enorme rete di ispirazione su cui ripiegare, ma poiché non può congelare, gli ingredienti devono essere congelati in anticipo.

Questo lo rende una reinterpretazione o forse un remix di vari elettrodomestici da cucina, ma anche se è facile liquidarlo come completamente superfluo, Klara in particolare ha servito alcune creazioni piuttosto deliziose e relativamente salutari che avrebbero potuto essere rese possibili solo da questa combinazione piuttosto unica di funzionalità. Creami Deluxe è creativo, e vale la pena celebrarlo, ma tutto sommato, potrebbe essere un'idea introdurre un Creami "Pro" ad un certo punto, che appianerebbe i nodi e farebbe pagare un po' di più per un'esperienza più raffinata.

