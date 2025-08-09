Noi di Gamereactor siamo abituati a mettere tutti i tipi di altoparlanti Bluetooth attraverso il nostro banco di prova, anche se la maggior parte sono compatti e molto portatili, per un uso occasionale. Tuttavia, grazie all'espansione della capacità della batteria e ai moderni metodi di costruzione e sigillatura, negli ultimi anni sono diventati popolari anche gli altoparlanti di medie e grandi dimensioni e, mentre un decennio o due fa rimanevano nel regno cablato (sia attivo che passivo), ora sono diventati anche wireless.

Quest'estate, la proposta di Teufel con il Rockster Neo può essere definita come uno di quei grandi altoparlanti autoalimentati con batteria (e ovviamente alimentazione diretta, se necessario), del tipo che costano poco meno di 1.000 euro. In questo caso particolare, il prezzo ufficiale del Teufel Rockster Neo è di 899,99 euro per unità, 1.699,99 se si ottiene la coppia stereo.

Per darvi un'idea, compete più con alternative come il Soundboks 4 che con il Partyboxes di JBL (ad esempio il 710), con una presentazione più sobria rispetto, per così dire, a una festa con lucine. Tuttavia, l'uso principale potrebbe essere simile, per fornire musica per una festa al chiuso o all'aperto, o magari come amplificatore per strumenti o microfono per il karaoke.



Parlando di usi consigliati, però, e prima di passare attraverso le opzioni connectivity, c'è da dire che lo stesso Teufel non ha ben chiaro il suo habitat ideale, in quanto lo inserisce nella categoria "outdoor Bluetooth", ma poi illustra il prodotto con foto indoor e parla di "suono da club berlinese". Non si tratta di pubblicità ingannevole in alcun modo, ma è un aspetto importante, come hanno rivelato i nostri test.

Devo ammettere che la mia prima impressione del Teufel Rockster Neo è stata piuttosto negativa. E questo deve venire prima di tutto, perché quello che ho fatto è lo stesso che qualsiasi utente farà non appena lo riceverà: tirarlo fuori dalla scatola e avviarlo direttamente sul pavimento, tramite Bluetooth e a batteria. L'ho fatto in salotto, e anche se naturalmente suonava forte (ovviamente), la sensazione che ho avuto dalle diverse tracce di genere è stata un guazzabuglio sfocato, con voci preconfezionate, poca separazione e nessuna presenza.

Questo ti dà un'idea della dimensione reale del Teufel Rockster Neo dal punto di vista di un adulto.

La qualità costruttiva è di prima classe e il design mantiene la personalità Teufel. È certificato IP44 per la protezione da polvere e schizzi.

Dopo questo primo test casuale ne ho fatto un secondo, anche questo senza pretese, in piscina. Ho posizionato l'unità (ne abbiamo testata solo una e abbiamo sempre preso in considerazione l'uscita mono ) vicino a diverse pareti, inclinate verso la piscina o le aree erbose, e ho anche attivato e disattivato la modalità esterna. Il risultato è stato in realtà molto più convincente. I bassi andarono presto perduti, ma la qualità complessiva era salita di parecchie tacche.

Dopo un pomeriggio di test all'aperto, siamo passati ai test in studio più seri, tra cui measurements. Per potenziali bass reflex differenze abbiamo posizionato l'altoparlante sul pavimento e all'altezza del tavolo, e per gain o differenze di qualità, abbiamo testato sia le sorgenti Bluetooth che cablate, sfruttando una delle due connessioni XLR/jack sul retro. I risultati sono stati abbastanza buoni, ma questi test sono serviti a rivelare la chiave del Teufel Rockster Neo: la sua tremenda direzionalità.

Se questa sia una condizione derivante dalla sua punto coassiale costruzione, con gli alti tweeter montati davanti ai bassi/medi woofer in una sorta di singolo cono concentrico e impilato, non lo sappiamo. Teufel sostiene che questo evita ritardi e aumenta la chiarezza, consentendo al contempo il posizionamento verticale o orizzontale, ma capiamo che potrebbe anche essere un modo salvaspazio per montare un tweeter da 35 mm. Comunque sia, la direzionalità del Rockster Neo è molto, molto evidente, specialmente all'interno date le distanze normalmente più ravvicinate, ed è il fattore più importante da considerare per chiunque sia interessato all'acquisto.

Teufel Rockster Neo Misurazione della risposta in frequenza. Giallo: Terra, modalità est. Blu: Terra, Bluetooth, modalità est. Viola: BT Ground, modalità interna. Rosso: Terra, cavo, modalità interna. Si noti la perdita di gamma media del secondo e la perdita di acuti del terzo.

Il pannello posteriore del Teufel Rockster Neo si inserisce nello slot nel coperchio del vano batteria. Brillante!

Perché non stiamo parlando di monitor da studio, ma posizionare il Rockster Neo all'altezza di ascolto fa la differenza come la notte e il giorno, da qui la scarsa prima impressione quando viene posizionato sul pavimento. Di fronte all'ascoltatore faccia a faccia, danno molta più definizione e sono finalmente stimolanti. Spetta all'acquirente decidere se questo riduce la loro reale portabilità e capacità di fare festa: hai tavoli, mobili o supporti aggiuntivi di qualsiasi tipo per elevarli all'interno o all'esterno? Sei sicuro che ai tuoi soliti incontri sociali e feste con barbecue e musica saranno in grado di stare in piedi a una certa altezza? Ovunque tu allestisca il tuo mixer e i tuoi DJ set, hai spazio per il tuo pubblico per allinearsi con i relatori? Quindi aggiungi un punto al punteggio di questa recensione.

Perché tutto il resto del Teufel Rockster Neo è abbastanza buono, se non così eccezionale come ci si aspetterebbe a questi prezzi. In altre parole, se la coppia scende un po' di prezzo e si tiene conto di quanto sopra, si può anche aggiungere un punto alla nostra valutazione finale. La risposta in frequenza è abbastanza decente e piatta, ma il suo woofer da 30 cm è piuttosto corto di bassi per accompagnare il resto del tutto. È relativamente leggero (17,35 kg di peso ), ma viene fornito senza ruote. Il buon vecchio OG Rockster risolve entrambe queste cose, è più potente, ha più opzioni di sintonizzazione, connessione e mixaggio audio ed è ora in vendita allo stesso prezzo del Neo grazie a uno sconto (ha una durata della batteria più breve, però).

Quindi, per quanto mi piaccia il concetto di "Nuovo" del Teufel Rockster Neo, e dato il suo prezzo di partenza, penso che sia fondamentale sottolineare gli avvertimenti che ho fatto per ottenere il massimo da esso. Se il produttore tedesco rifinirà queste condizioni, il prezzo o entrambi, non ci troveremo di fronte a un degno successore del primo Rockster, ma a un'alternativa più compatta e molto allettante.

A differenza del suo "nonno", il Neo può fungere da powerbank USB-C, ma non ha tante opzioni di equalizzazione e mixaggio.